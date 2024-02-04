Bakan Şimşek’ten MB Başkanı Karahan’a tebrik mesajı: Dikkat çeken ayrıntı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yeni görevine başlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı tebrik etti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

İngilizce paylaşımda uygunluk vurgusu

Bakan Şimşek, dünyaya yönelik İngilizce attığı mesajında ise dikkat çeken bir “uygunluk” vurgusu yaptı. Şimşek, Türkçe mesajında yer vermeyip İngilizce mesajında kullandığı o ifade şöyle:

* Guvernör (MB Başkanı) Karahan son derece uygun bir isim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası'nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan'ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok. Güçlü akademik kimliği de Türkiye için bir değerdir.

Söz konusu paylaşımın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yeni Merkez Bankası Başkanımızın ilk günü. Kendisini bu göreve atanmasından dolayı bir kez daha kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Ekonomik programımızın uygulanmasında yeni başkan ve yetkin ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Guvernör (MB Başkanı) Karahan (bu görev için) son derece uygun bir isim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası'nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan'ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok. Güçlü akademik kimliği de Türkiye için bir değerdir.

Mali disiplini yeniden tesis ederek enflasyonla mücadele sürecini desteklemeye ve aynı zamanda verimliliği artıracak ve Türkiye'nin rekabet gücünü geliştirecek yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."