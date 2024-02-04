Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'dan ilk mesaj

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Karahan, Merkez Bankası'nın sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karahan “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada ayrıca Karahan'ın, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği de aktarıldı.