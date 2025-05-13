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Balıkesir'deki altın madeni sahalarının işletilmesi işi ihale edilecek

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Balıkesir'de bulunan altın lokal alanındaki iki madenin işletilmesi işi ihale edilecek.

Haber Merkezi
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Balıkesir'deki altın madeni sahalarının işletilmesi işi ihale edilecek
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Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 1918,44 hektar ve Sındırgı ilçesinde 1838,47 hektar olmak üzere 2 adet altın lokal alanında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun arama faaliyetlerinin yapılması, arama faaliyetleri sonucunda ekonomik olarak işletilebilir görünür ile muhtemel rezervin tespit edilmesi ve gerekli yasal izinlerin alınması halinde rödovans karşılığı altın madeninin işletilmesi işi açık usulle ihale edilecek.

İhaleler 24-25 Haziran'da saat 14.00'te, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şehit Aydın İnceoğlu Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Her bir ihale için ayrı ihale dokümanı satın alınması ve her ihale için ayrı teklif zarfı hazırlanması zorunlu olacak. Aynı istekli yapılacak ihalelerden yalnızca birine veya ikisine de katılma hakkı bulunacak.

İhale dokümanları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığında ve Genel Müdürlüğe ait internet adresinden görüntülenebilecek. Teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunlu tutulacak. İstekliler için geçici teminat bedeli ise 500 bin lira olacak.

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