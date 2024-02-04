SON DAKİKA: Alaattin Aktaş'tan yanıt bekleyen Gaye Erkan soruları

Ekonomist Alaattin Aktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin X (Twitter) hesabı üzerinden kamuoyu gündeminde yer eden bazı konulara dair sorular sordu.

Ekonomi yazarı Aktaş, Gaye Erkan’ın "istifa ettiği" ama iki yıl daha maaş alabilmesi için kararnameye ‘görevden alındı’ yazıldığı iddialarını anımsatarak, yanıtlanması gereken şu üç soruyu sordu

1-Gaye Erkan istifa etmiş ama iki yıl daha maaş alabilmesi için kararnameye görevden alındı yazılmış.

İstifa mı, görevden alma mı tartışmasında dünden beri bu konuşuluyor.

Erkan iki yıllık maaş uğruna kendisine "Kovuldu" mu dedirtti yani?

Ya da Erkan "Ben istifa edeyim ama+++ — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) February 3, 2024

1- Erkan iki yıllık maaş uğruna kendisine "Kovuldu" mu dedirtti?

2- Erkan "Ben istifa edeyim ama siz görevden alındı yazın da maaş alabileyim" diye pazarlık mı etti, kendinde bu pazarlık gücünü nasıl buldu?

3- Bir pazarlık söz konusu değil de istifadan sonra "Hadi sana bir iyilik yapalım, görevden almış gösterelim de maaşını almaya devam et" denilmişse, bunu kim, niye söyledi?

Hafize Gaye Erkan nasıl görevi bıraktı?

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden ayrıldığını cuma gecesi yayınladığı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Erkan'ın açıklamasında "Şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerine yer vermişti.

Kararnamede yazan : Görevden alındı

Ancak gece yarısı çıkan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Erkan'ın "görevden alındığı" yerine ise TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın atandığı yazıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şöyleydi:

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.