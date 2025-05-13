Maliye'den sıcak hava balonlarına vergi denetimi!

Nevşehir Defterdarlığı, Kapadokya’daki sıcak hava balonu işletmelerine vergi denetimi başlattı. 2024’te 750 bin turistin balon turuna katıldığı bölgede, beyan dışı gelir tespit edilen firmalara işlem yapıldı.

Beyan dışı kazanca işlem yapıldı

Yapılan saha çalışmalarıyla işletmelerin yıl boyunca elde ettikleri gelirleri beyan edip etmedikleri inceleniyor.

Kapadokya Muşkara Haber'den Mehmet Günay'ın haberine göre, beyan dışı kazanç tespit edilen mükellefler hakkında ise yasal işlem süreci başlatıldı.

750 bin turist balon turu yaptı

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı boyunca yaklaşık 750 bin kişi Kapadokya’da sıcak hava balonu turu yaptı.

Kişi başı 80 euro'dan 300 Euro’ya kadar çıkıyor

Uçuş hizmeti fiyatlarının 2024 yılında kişi başı 80 Euro’dan başlayarak, turizm sezonunda 250-300 Euro’ya kadar çıktığı belirtiliyor.

Vergi kaybı önlenecek

Sıcak hava balonu turlarının turizm gelirlerine büyük katkı sağladığına dikkat çeken yetkililer, vergi kaybının önlenmesi amacıyla denetimlerin artarak süreceğini ifade etti.