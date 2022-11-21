MG Türkiye, Çin'deki merkeze yön veriyor

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünde 2021’de Türkiye’ye dönüş yapan İngiliz kökenli otomobil markası MG, yeni amiral gemisi HS ile pazarda atağa geçiyor. Geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen lansmanda konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, "HS ile vites yükselteceğiz ve pazar payımızı önemli ölçüde artıracağız. MG için Türkiye’de asıl maç şimdi başlıyor” dedi. Marka, gelecek yıl 4 bin adet, 2025'te ise 10 bin adetli satış yapmayı hedefliyor.

Hızlı büyüme, dikkat çekti

Çinli otomotiv devi SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG, Türkiye’ye 2021 başında ZS EV modeliyle giriş yapmıştı. Türkiye’de elektrikli araç pazarına erken girmenin avantajını yakalayan marka, ilk yıldan önemli bir pazar payına ulaştı. Dağtekin, MG’nin Türkiye pazarında sağladığı bu başarının merkezin dikkatini çektiğini ve bu sayede sözü geçen bir ülke olduklarını ifade etti. Dağtekin, MG HS’in Avrupa lansmanının Türkiye’den başlamasında da kısa sürede pazarda sağladıkları başarıdan kaynaklandığını söyledi. Benzinli HS’in Avrupa pazarına sunulmasını da Doğan Trend Otomotiv sağlamış. Kağan Dağtekin, “HS dünyada 100 bin adetlerde satan bir modeldi. Avrupa’da satmayı düşünmüyorlardı. BEV imajını zedelemekten endişe ediyorlardı. Oysa biz Türkiye’de başka bir dünyadayız. Hele böyle Ortadoğu’da Toyota’nın tahtını sallayan bir modelken. En iyi otomobil seçildi. Avrupa’ya uyumlandırıp mutlaka satmamız lazım dedik dedik ve bugüne geldi. Bu işi cesaretlendiren bizdik” diye konuştu.

2023'te bin 500 adet HS satış hedefi

MG, Euro NCAP 5 yıldızlı benzinli HS, 162 PS gücünde 1.5 litre turbo motoruyla C-SUV segmentine iddialı bir giriş yapıyor. MG Pilot adı verilen teknolojik sürüş destek sistemine de sahip yeni MG HS, Comfort donanımıyla 890 bin TL, Luxury donanımıyla ise 980 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Dağtekin, "Bu iki ayda 500 adet HS satma hedefimiz var, 2023’te en az bin 500 satma hedefimiz var” dedi.

Kağan Dağtekin, segmentini aşan özelliklerle HS’in ulaşılabilir bir premium model olacağını vurguladı. MG'nin elektrikli model atağını sürdürecek. ğini belirterek, ZS EV, MG 4 ve Marvel R ile en geç 2023'ün ilk yarısında gelecek.