MHR Gayrimenkul Yatırım ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ekim 2023 tarihli bülteninde 3 şirketin daha halka arzına onay verdi. Borsaya gelecek şirketlerden biri de MHR Gayrimenkul Yatırım. MHR Gayrimenkul, halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

MHR Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman yapılacak?

MHR Gayrimenkul telep toplama tarihleri resmi olarak açıklanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplamaya başlayacağı belirtiliyor.

MHR Gayrimenkul Yatırım, MHR Gayrimenkul'un 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

MHR Gayrimenkul kaç lot verir?

1 TL nominal değerli hisse senedi 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.