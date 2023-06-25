Mısır fiyatları için 10 öneri sunuldu

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sulama imkanlarının artması, alternatif ürünlere göre karşılaştırmalı üstünlük sağlaması, depolama ve TMO fiyat güvencesinin olması gibi sebeplerle son 25 yılda mısır üretimimiz 2 milyon tondan 2022 yılında 8 milyon tonun üzerine çıktığını aktaran Doğru, “Bu üretim artışındaki başarı; öncelikle çiftçimizin her geçen yıl mısır üretim tecrübesini arttırmasının, tohumculuk sektörümüzün kendisini geliştirmesinin ve tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı politikaların sonucudur” dedi.

Ancak bu yıl dünyayla paralel olarak emtia fiyatlarının pandemi sonrasında düşmesi mısır piyasalarını da olumsuz etkilemiş ve bugünlerde mısır fiyatları 2022 yılı hasat zamanının bile altına düştüğüne dikkat çeken Doğru, “Yaklaşık bir buçuk ay içinde hasadına Adana’da başlanması beklenen mısır rekoltesini; ekim alanlarının artması, olumlu hava şartları ve yağışlar nedeniyle geçen yılın üzerinde beklemekteyiz. Buğday fiyatlarının da düşük seyretmesi ve talebin az olması sonucu TMO’nun piyasaya müdahale ederek alım yapması ve depolarını buğdayla dolduracak olması da düşünülünce mısır hasadında çiftçimizin olumsuz bir tabloyla karşılaşmaması için bugünden bazı tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Doğru, mısır hasadına kadar uygulanmasını önerdiği düzenlemeleri şöyle sıraladı:

1- Mısırdan üretilen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasını acilen yükseltmek

2- Hayvancılık yapan işletmelere destek amaçlı ucuz mısır satış miktarlarını arttırmak

3- Lisanslı depolarda mısır depolama süresini TMO için de 1 yıla indirmek

4- Dolar artışından da faydalanarak TMO nun depolardaki mısır fazlasını ihraç etmesi için ihracat desteği vermek

5- Hasata kadar NBŞ şurup ihracatını her türlü vergi ve fondan muaf tutmak

6- Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki mısır ithalatını tamamen durdurarak, talepleri dünya fiyatıyla yurt içi depolardan temin etmek

7- Nişastadan üretilen yan ürünlere ihracat desteği vermek

8- Akaryakıtta kullanılan ve mısırdan üretilen bio-etanol üzerindeki vergileri hasada kadar düşürmek

9- Mısırdan üretilen önemli bir yem hammaddesi olan mısır kepeği ve DDGS kullanımını daha cazip hale getirmek için %18 KDV oranını sıfırlamak

10- Hasadın ilk başlayacağı ve üretimin çok olduğu Adana’da TMO’nun Doğankent ve Misis gibi büyük ajanslarında alım için depo hazırlığı yapmak