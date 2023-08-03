Mobilyacılar, taksit düzenlemesini geri istiyor

Türk sanayinin önemli yapı taşlarından biri olarak bugün 40 bine yakın üreticisi olan ve dünya sıralamasında yedinci olan mobilya sektörü, alışverişlerde kredi kartına yapılan taksit sayısının düşürülmesinden ötürü dert yanıyor.

Evlilik sezonu tüm hızıyla devam ederken bu yıl 1 milyona yakın çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak sadece mobilya, beyaz eşya ve ev kiralamak için ortalama ayrılması gereken bütçe toplamda 300 bin TL’ye ulaştı. Mevcut durumda BBDK tarafından son yapılan düzenleme ile mobilya alışverişlerindeki taksit sayısının 12’den 9’a düşürülmesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

“Sektörün beklentisi en azından 12 ay”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Başkanı Davut Doğan, bu düzenlemenin özellikle evlenme çağına gelmiş yuva kuracak gençleri çok zor durumda bıraktığını söyledi.

Üreticiler olarak taksit sayısının yeniden 12’ye çıkarılmasını istediklerini söyleyen Doğan, “Bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Bu açıdan gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi en azından 12 ay. Biz MOYSAD olarak hem Ticaret Bakanlığı’na hem de BDDK’ya başvurumuzu yaptık.” diye konuştu.

Sektör temsilcileri de BDDK tarafından konunun yeniden değerlendirileceği ve yeni bir düzenleme yapılacağı beklentisi içinde olduklarının altını çiziyor.