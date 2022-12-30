Mobilyada iki fuar alanı çadırla büyüdü

Leyla İLHAN / İSTANBUL



Bu yılı 5 milyar dolarlık ihracatla kapatacak olan mobilya sektörü dünya ihracat pazarlarında yükselirken, İstanbul Mobilya Fuarı da ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mobilyacıların kurduğu Mos Fuarcılık tarafından, TÜYAP ve İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak 24-29 Ocak 2023 tarihinde yapılacak olan İstanbul Mobilya Fuarı’na, 1100 firmanın katılımcı olarak yer alması bekleniyor. Katılımcılar 200 bin metrekarelik alana sığmadığı için fuara 10 bin metrekarelik çadır alanı ilave edildi.

Fuara bu yıl yaklaşık olarak 10 bin metrekare çadır alanı ilave ettiklerini söyleyen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “120 bin metrekareyi aşan net satılır alanı, 200 bin metrekareyi aşan brüt alanı olan bir fuar organizasyonundan bahsediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde Türkiye fuar organizasyonu rekorunu kırmış bulunuyoruz. Bu şekilde yurt dışı tanıtımlarımıza hızla devam ediyoruz ve 25 bin alıcıyı İstanbul’a getirmeyi planlıyoruz” dedi.



Güleç, 24 – 29 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenleyecekleri fuar organizasyonunda Türk mobilya sanayisinin dünya mobilyasına ev sahipliği yapacağını belirtti. 2020 yılında Mos Fuarcılık şirketini kurduklarını ve İstanbul’un iki fuar merkezini birleştirerek önemli bir organizasyona imza attıklarını anlatan Güleç, “Mobilya sektöründe bu organizasyonun düzenlenemeyeceği ve müşterilerin bölüneceği endişesi vardı. Ancak federasyonumuz bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu işin üstesinden gelmesini bildi. Federasyonumuz hem bölgesel olarak mobilya sektörünü teşkilatlandırdı hem de mutfak, ev mobilyası ve ofis gibi alanları da alt kategorilere ayırdı. Ayrıca derneklerimizin yaptığı başarılı çalışımalar neticesinde iki fuar merkezinde organizasyonu düzenledik ve iki fuar merkezini de aşan bir talep söz konusu oldu” dedi. Bu yüzden yeni fuar için sınırlama getirdiklerini anlatan Güleç, şöyle konuştu: “Şirketlere belli bir metrekareden sonra fuar alanı alamazsınız, dedik. Diğer fuar merkezleri yer satmaya çalışırken biz firmalarımıza 400 metrekareden fazla yer alamazsın demek durumunda kaldık.” Türk mobilya sektörünün, üretim ve ihracat başarısıyla tüm dünyanın dikkatini çektiğini kaydeden Ahmet Güleç, “Bunu fuara katılmak isteyen ülkelerden anlıyoruz. 10 ülkeden 50 – 55 firma fuarımızda katılımcı olarak yer alacak. Aslında daha fazla talep vardı, ama bu sene sadece 10 yabancı katılımcı kontenjanımız olabildi. Bunlar arasında Hindistan, Romanya, Rusya, Malezya, İtalya, ABD’li firmalar var” dedi.

“2023 cirosunun yarısını fuardan bekliyoruz”

Mobilyacıların bu yılı ihracat açısından planladığı gibi 5 milyar dolara çok yakın kapatacağını kaydeden Güleç, “Önümüzdeki senelerde minimum rakam tabi 10 milyar dolar. 2023 hedefimiz ilk 3 ayda fuarla birlikte 3 milyar dolar olacak, ama yıllık ihracat hedefimiz 6 milyar dolar. Kısacası yıllık hedefimizin yüzde 50’lik kısmını fuardan elde edeceğimizi öngörüyoruz” dedi.