Moody's takvimi açıkladı: 2024'ün ilk değerlendirmesi Türkiye için

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirledi.

Foreks'in haberine göre; takvimde, Moody's'in Türkiye için ilk rapor tarihi 12 Ocak 2024, ikinci rapor tarihi 19 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Türkiye, Moody's takviminde 2024 yılında değerlendireceği ilk ülke olarak yer alıyor.

2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notların açıklamalarını ve yatırım konusunda ne anlam ifade ettiklerini tablo halinde paylaşmıştı.

Moody's bu tarihin ardından açıkladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, Türkiye'nin not görünümünün 'durağan' olduğunu hatırlatarak, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's'in Türkiye için kredi notu 'durağan' görünüm ile 'B3' seviyesinde bulunuyor. B3 notu ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.

2024 takvimi netleşti

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini için rapor takvimi belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te 'negatif'ten 'durağan'a, S&P Global 30 Kasım 2024'te 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti. İki kurum da kredi notunu 'B' olarak teyit etti.