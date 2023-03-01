Moody's'ten deprem sonrası büyüme tahminine yukarı yönlü güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok G20 ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ABD, Kanada, Euro Bölgesi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Türkiye için 2023 reel büyüme projeksiyonlarını anlamlı şekilde yükselten Moody's, Çin için yüzde 4 olan 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini yüzde 5'e çıkardı.

Türkiye için 2023 ve 2024 GSYH tahminlerini daha önce açıkladığı yüzde 2 ve 3'ten yüzde 2,3 ve 4'e çıkaran Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olarak depremin yıktığı bölgelerde yeniden inşa ile birlikte ortaya çıkacak yeni ekonomik aktiviteyi hesaba kattı.

Moody's yaptığı değerlendirmede, "Yeniden inşanın her yıl yol açacağı yeni ekonomik aktivitenin hızı ve kaynakların nasıl dağıtılabileceği bilinmezler arasında. Bu, maliye ve para politikası desteğinin büyüklüğüne bağlı olacak. Türkiye'deki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz, ekonomik görünüm önümüzdeki aylarda belirsiz olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.