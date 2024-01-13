Moody’s Türkiye'nin notunu 'pozitif'e çevirdi

Kurumdan yapılan açıklamada, görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedeninin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi.

Raporda manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği, ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu, bunun da ‘para politikasının güvenilirliği ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi’ olduğu vurgulandı.