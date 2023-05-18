Motorine zam geliyor: Bu gece fiyatlar değişecek!
Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatında yeni düzenleme. Bu gece yarısınıdan itibaren fiyatlar artacak. Benzinin fiyatı değişti mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatı ne kadar?
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam gelecek.
Zamla birlikte motorin İstanbul’da 19,39 TL’ye, Ankara’da 19,70 TL’ye, İzmir’de 19,80 TL’ye çıkacak.
Benzin fiyatlarında değişiklik olmayacak.
Benzin fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,81 TL, Ankara’da 20,16 TL, İzmir’de 20,15 TL.
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