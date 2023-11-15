Motorine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruşluk fiyat artışı yaşanacak.

Söz konusu zam, bu gece yarısından (15 Kasım Çarşamba) itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıtılacak.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da benzin güncel fiyatı 34,55 TL

İstanbul’da motorin güncel fiyatı 36,42 TL

Ankara’da benzin güncel fiyatı 35,20 TL

Ankara’da motorin güncel fiyatı 36,99 TL