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Motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş olması zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Motorine zam geliyor
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruşluk fiyat artışı yaşanacak.

Söz konusu zam, bu gece yarısından (15 Kasım Çarşamba) itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıtılacak. 

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

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İstanbul’da motorin güncel fiyatı 36,42 TL

Ankara’da benzin güncel fiyatı 35,20 TL

Ankara’da motorin güncel fiyatı 36,99 TL

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