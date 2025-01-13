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MÜSİAD İzmir'de "Türkiye-Suriye işbirliği" zirvesi

MÜSİAD İzmir Şubesi'nin "Dost Meclisi" toplantısında, Suriye'nin ekonomik durumu ve Türkiye-Suriye işbirliğinin geliştirilmesi için fırsatlar ele alındı.

Haber Merkezi
AA
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MÜSİAD İzmir'de "Türkiye-Suriye işbirliği" zirvesi
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısında, Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyeli ele alındı.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen toplantının moderatörlüğünü MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur yaptı.

Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi ve MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar konuk oldu.

Suriye'deki ekonomik durum ve Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda bilgi veren Özçörekçi, Suriye'nin kriz öncesi 60 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu, ancak bu rakamın yarıya düştüğünü belirtti.

Kısa ve orta vadede Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının artmasını beklediklerini ifade eden Özçörekçi, "Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi coğrafi yakınlığı olan iller ticareti geliştirme potansiyeli taşıyor." dedi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar da Suriye'deki kriz ve Türkiye'ye olan etkileri üzerine görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye konusunda aktif bir rol oynadığını vurgulayan Yarar, rejim değişikliğinin bölgedeki dengeleri köklü şekilde etkilediğini söyledi.

Yarar, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla bölgedeki güvenliği ve ticari faaliyetleri kontrol altında tutmaya çalıştığını ifade etti.

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