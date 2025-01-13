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Garanti BBVA'dan "Mağaza Anında Kredi" hizmeti: 5 dakikada sonuçlanıyor

Garanti BBVA, "Mağaza Anında Kredi" (MAK) hizmetiyle, anlaşmalı markalarda elektronik, mobilya, beyaz eşya, eğitim ve sağlık alanlarında, avantajlı faiz oranları ve masrafsız kredi sunarak, başvuru onayını ortalama 5 dakika içinde mağazadan çıkmadan sağlıyor.

Haber Merkezi
AA
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Garanti BBVA'dan "Mağaza Anında Kredi" hizmeti: 5 dakikada sonuçlanıyor
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Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, elektronik, mobilya, beyaz eşya, eğitim ve sağlık gibi alanlarda, anlaşmalı markalarda geçerli olan krediyle, müşterilere ihtiyaçlarını ertelemeden karşılama imkanı sunuluyor. Avantajlı faiz oranlarıyla ve masrafsız olarak sunulan krediden, 36 aya varan vade seçenekleriyle yararlanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun dijital çözümlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

"Süreç mobil veya internet şubemiz üzerinden dijital belge onayıyla tamamlanıyor"

Öztopçu, "Mağaza Anında Kredi"nin, müşterilerinin ihtiyaçlarını ertelemeden hızlıca kredi başvurusunda bulunup işlemlerini tamamlamalarına olanak sağladığını kaydederek, "Başvuru onayı mağazadan çıkmadan tamamen uçtan uca ve ortalama 5 dakika içerisinde sonuçlanırken, süreç mobil veya internet şubemiz üzerinden dijital belge onayıyla tamamlanıyor. Mağaza Anında Kredi, enerji sınıfı beyaz eşya, elektrikli scooter, bisiklet gibi çevreye olumlu katkı sağlayan ürünlerin finansmanında da kullanılarak, müşterilerimize sadece ödeme kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir alışveriş yaklaşımını da destekliyor. Garanti BBVA olarak yenilikçi, müşteri odaklı ve hızlı çözümler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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