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Garanti BBVA Kripto'nun yeni Genel Müdürü Onur Güven oldu

Garanti BBVA'nın grup şirketlerinden Garanti BBVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin Genel Müdürü Onur Güven oldu.

AA
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Garanti BBVA Kripto'nun yeni Genel Müdürü Onur Güven oldu
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Kripto'nun üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti.

Kurumun Genel Müdürü Korcan Abalı görevinden ayrılırken bu görevi, geçmişte önemli birçok finansal teknoloji şirketinde üst düzey yöneticilik yapmış olan Onur Güven üstlendi.

Güven, çalışma hayatına 2002'de iş zekası uzmanı olarak başlıca telekomünikasyon şirketlerine ve bankalara danışmanlık vererek başladı.

2007-2015 yıllarında Turkcell'de iş zekası, veri ve ürün yönetimi alanlarında önemli görevler üstlenen Güven, Paycell'in kurucularından biri olarak, 2015'te önce Genel Müdür Vekilliği, sonra Üst Düzey Yönetici (CEO) olarak görev yaptı.

2022'de Crypto.com Türkiye Ülke Direktörü olarak bu markanın Türkiye pazarına girişine liderlik etti. 2023're ise BtcTurk Kripto'nun CEO ve YK Üyesi görevini aldı. Güven, son olarak FI Strat’ın Kurucusu ve CEO'su olarak görev yapıyordu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği lisans ve Özyeğin Üniversitesi Executive MBA yüksek lisans mezunu olan Güven, finansal teknolojiler, dijital varlılar, kripto/blok zincir alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip.

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