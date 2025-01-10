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ABD'de tüketici güven endeksi, ocak ayında beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 73,2'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

AA
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ABD'de tüketici güven endeksi, ocak ayında beklentilerin altında gerçekleşti
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 0,8 puan azalışla 73,2'ye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde geçen ay olduğu gibi 74 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 2,8 puan yükselerek 77,9'a ulaştı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 3,1 puan azalarak 70,2'ye geriledi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi 8 ayın en yükseğinde

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,3'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ocak ayında mevcut durum ve geleceğe ilişkin görüşlerdeki farklılığa işaret ederek, bunun hayat pahalılığına ilişkin endişelerin azaldığını ancak enflasyonun gelecekteki seyrine ilişkin endişelerin arttığını gösterdiğini belirtti.

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