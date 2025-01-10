Morgan Stanley: Tahvillerde merkez bankası müdahalesine gerek yok

Morgan Stanley ekonomisti Bruna Skarica'ya göre, İngiltere'nin mali sürdürülebilirliği, son günlerde İngiliz devlet tahvillerinin satılmasının ardından yeniden gündeme geldi ve yüksek getirilerin devlet borçları üzerindeki etkisine ilişkin soruları gündeme getirdi.

Skarica, bu hareketlerin keskin olmasına rağmen, İngiltere Merkez Bankası'nın ele alması gereken bir finansal istikrar sorunu gibi görünmediğini söyledi.

“Mali sorunlar mali çözümler gerektiriyor ve bu nedenle odak noktası Hazine'nin bundan sonra ne söyleyeceği olmaya devam ediyor” diye konuşan Skarica, bununla birlikte, yüksek yakın vadeli enflasyonun daha gevşek bir işgücü piyasası ve zayıf faaliyet anketleriyle birleşmesinin BOE'nin zorlu bir tabloyla karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini savundu.

Skarica, BOE'nin şubat ayında faiz indirimine gitmesini bekliyor.