MÜSİAD SAMEKS şubatta yeniden pozitife döndü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) şubatta önceki aya göre 3,1 puan artarak 51,9 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS Bileşik Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta ocak ayına göre 3,1 puan artarak 51,9 değerine ulaştı.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 5,1 puan artarak 51,1 seviyesinde gerçekleşti ve referans değer üzerine yükseldi.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 0,4 puanlık ivme kaybına karşın 52,7 seviyesinde gerçekleşerek pozitif görünümünü şubatta da sürdürdü.

Sanayi ve hizmet sektöründe istihdam artışına işaret etti

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe gözlenen artışta girdi alımlarında kaydedilen güçlü yükseliş etkili oldu. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin canlılığını bu dönemde de sürdürmesiyle üretim arttı.

Şubatta hizmet sektöründe kaydedilen toparlanmanın iş hacmine tam anlamıyla yansımadığı görülürken, SAMEKS'in her iki ana sektörde de istihdam artışına işaret etmesi şubat ayına dair öne çıkan bir diğer gelişme oldu.

Bu gelişmeler neticesinde, ocak ayını referans değer altında tamamlayan SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta 51,9 puanla yeniden toparlandı ve yılın ilk çeyreğine dair olumlu sinyaller verdi.