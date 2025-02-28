Hizmet sektöründe üretici enflasyonu gerilemeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ocak 2025 verilerini açıkladı.

H-ÜFE 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 artış gösterdi.

Yıllık yüzde 31,01 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 47,99 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 51,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 48,45 artış gerçekleşti.

Aylık yüzde 5,75 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,90 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,09 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,25 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 14,13 artış gerçekleşti.