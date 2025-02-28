  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Hizmet sektöründe üretici enflasyonu gerilemeye devam ediyor
Takip Et

Hizmet sektöründe üretici enflasyonu gerilemeye devam ediyor

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 40,44 arttı, aylık yüzde 8,58 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet sektöründe üretici enflasyonu gerilemeye devam ediyor
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ocak 2025 verilerini açıkladı.

H-ÜFE 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 artış gösterdi.

Yıllık yüzde 31,01 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 47,99 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 51,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 48,45 artış gerçekleşti.

Aylık yüzde 5,75 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,90 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,09 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,25 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesindeTÜİK açıkladı: İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesindeEkonomi

 

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinin 2024 büyüme oranı açıklandıSon dakika haberi... Türkiye ekonomisinin 2024 büyüme oranı açıklandıEkonomi

 

Ekonomik Veriler
İstihdam endeksi 2024 yılı son çeyrekte yıllık yüzde 2,6 arttı
İstihdam endeksi 2024 yılı son çeyrekte yıllık yüzde 2,6 arttı
TÜİK açıkladı: Evlerin metrekareleri küçüldü!
TÜİK açıkladı: Evlerin metrekareleri küçüldü!
Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı
Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı
KKM'de rekor düşüş: 14 haftanın en büyüğü
KKM'de rekor düşüş: 14 haftanın en büyüğü
Ücretli çalışan sayısı 15,6 milyonu aştı
Ücretli çalışan sayısı 15,6 milyonu aştı
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,9 arttı
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,9 arttı