Nadir Metal’de dev vurgun: Müdür yolsuzluğu kabul etti

İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine 61’nci sıradan giren Nadir Metal Rafineri AŞ’de altın kaplamada kullanılan bir metal üzerinden yüklü bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

Cirosu 100 milyar TL bandına yakın olan şirketin CEO’su Burak Yakın ise “Uğradığımız zararı hesaplamaya çalışıyoruz” dedi.

Hayali ödemeler gösterildi

Şirkette yaklaşık 10 yıldır çalışan Mustafa G. A.’ya gönderilen ihtarnamede “Rodyum Şube Müdürü olarak görevinizi sürdürdüğünüz sırada 2023 yılsonu hesap sorgulamalarında yetkilisi bulunduğunuz bölümdeki mevcut çözelti içerisinde 2 bin 820 gram rodyum bulunduğunu söylediniz. Ancak 03.01.2024 tarihinde fabrikada yapılan rafinasyonda bildirdiğiniz şekilde rodyumun olmadığı anlaşıldı” denildi.

Parayı zimmetine geçirdi

İhtarnamenin devamında “Yapılan araştırmada, hayali müşterilerden atık, çözüntü almış ve para ödemiş gibi sisteme işlemişsiniz. Ancak gerçekte bu parayı zimmetinize geçirdiğiniz anlaşılmış” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa G. A.’nın elde ettiği haksız kazanca ilişkin 8 Ocak’ta tutanak düzenleyen şirket, bu kişiden de savunma aldı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul eden şube müdürünün sözleşmesi feshedildi.

‘Zararı tespit etmeye çalışıyoruz’

Halktv.com.tr’nin haberine göre; Nadir Metal CEO’su Burak Yakın ise, şirket olarak uğradıkları zararın tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yakın, sözleşmesini feshettikleri Mustafa G. A.’nın, elde ettiği paralarla birçok kez yurtdışına tatile gittiğini lüks araçlar aldığını kaydetti.

Rodyum dünyanın en pahalı 3’üncü metali

Dünyanın en pahalı 3’üncü metali olan rodyum, altın ve gümüşün kaplamasında kullanılıyor.

Rodyum metalinin gramı ise 40-45 dolar olarak hesaplanıyor.