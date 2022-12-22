Nebati: KGF destekli kredi için 14 paket hazırlandı, ocakta devrede

Maruf BUZCUGİL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Nebati, 2023’te de mali disiplinin devam edeceğini belirttiği görüşmede, enflasyonun öncelikli sorunlardan biri olduğunun altını çizdi. Nebati, “Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Bizi bir tek yoran enflasyon. Bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız.” dedi. Konteyner maliyeti iyileşmesi, döviz oynaklığı azalmasının olumlu etkisine vurgu yapan Nebati, “Enflasyonla ilgili beklentimiz önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi” diye konuştu.

KGF kredileri Ocak ayında kullanıma açılacak

Nureddin Nebati, iş dünyasının finansman ihtiyacını karşılamaya destek olmak amacıyla uygulanacak Kredi Garanti Fonu destekli program kapsamında 14 ayrı paket hazırlandığını ve gelecek hafta açıklanacağını duyurdu. Nebati, kredilerin amacına uygun kullanımının da katı biçimde izleneceğini söyledi. Ocak ayı itibariyle paketin kullanıma açılacağını bildiren Nebati, paketlerden birinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan düzenleme kapsamında oluşacak kıdem tazminatı ödemesinde kullanılacağını vurguladı.



Kur Korumalı Mevduatta süre uzatımını da değerlendiren Nebati, bu uygulamanın en önemli katkısının mevduattaki döviz ağırlığını azaltması olduğunu belirterek şunları kaydetti: “KKM finansal araçların önemli bir parçası. Mevduattaki miktar son iki aydır yatay bir şekilde devam ediyor. İzah ettiğimiz gibi ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla. Hazine’ye 91,6 milyar liralık bir maliyeti var ama son iki aydır döviz kurlarındaki volatilitenin azalmasıyla da bu konuda Hazine'ye gelen bir yük yok. En önemli katkısı da yüzde 70’lere kadar çıkan döviz ağırlığının yüzde 50’nin altına gelmiş olması. Bu hakikaten bir başarı göstergesi.”

Gayrimenkul için özgün bir model geliştiriliyor, spekülatif girişime izin verilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özellikle orta ve alt gelir kesiminin konuta erişimini artırmaya yönelik özgün bir model geliştirildiğini ve gelecek dönemde açıklanacağını da bildirdi. Önceki destekli konut kredisi uygulamasında 105 bin mükellefin incelenerek gereğinin yapıldığını kaydeden Nebati, “Buradaki çalışmamızı neticelendirmeden önce gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir. Çok sıkı takip ettik. Manipülasyona asla izin vermeyeceğiz. Herkesin verilerini izliyoruz” dedi.

Nebati, Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerin geliştiğini, Türkiye’de bu ay yapılan toplantının ardından Mart ayında Suudi Arabistan’a iş dünyasının da katılacağı bir heyetle iş forumu düzenlemek üzere gidileceğini de açıkladı.

Bakan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeye de gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını, bütçe imkanlarının yeterli olduğunu sözlerine ekledi.

Kayıt dışı mücadele ile ilgili de konuşan Bakan Nebati, “Gelir İdaresi Başkanlığımızın yaklaşık bir buçuk milyar liralık teknolojik altyapısını yenileyecek adımlar atıyoruz. Kayıt dışıyla hayatını idame ettiren tüm kesimlere sesleneyim. Az vaktiniz kaldı. İlgili adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu. Yılda ortalama 200-250 bin dolayında inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini de belirterek, bu yıl itibariyle 1.1 milyona ulaşacaklarını açıkladı.