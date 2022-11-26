Nef’in gelirinin %70’i yurtdışından geliyor, hedef global marka olmak

Handan Sema CEYLAN

Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından Nef, bu yıl yaklaşık 25 milyar liralık varlığa ve 13 milyar liraya ulaşan öz kaynağa ulaştı. Son iki yılda aktifleri dört kat büyüyen firmanın gelirlerinin yüzde 70’i yurtdışından. Sadece birbirimize iş yaparak büyüyüp katma değer sağlayamayız” dedi. 7’den fazla ülkede faaliyet gösteren Nef Global, şimdi de Miami’de 2 bin 200 konut için 3 arazinin satın alımını tamamladı ve yatırımına başladı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye’de herkesin birbirini yurtdışında iş yapmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kalkınması için uluslararası markalar üretmesi gerektiğine vurgu yapan Timur; “Markalar Batı’ya gidip rekabet etmeye çekiniyor. Sadece birbirimize iş yaparak büyüyüp katma değer sağlayamayız” dedi. Timur, gayrimenkul konusunda dünyada global bir marka olmadığını da kaydederek, “ABD’nin bile en büyüğü 4 eyalette faaliyet gösteriyor. Biz dünyanın Türkiye’den çıkan global gayrimenkul markası olmak istiyoruz” diye konuştu. Timur, enflasyonist dönemlerde dünyada her zaman gayrimenkulün öne çıktığının da altını çizdi. “Mesela Almanya’da da konut arzı altı yıldır karşılanamıyor” diyen Timur, “Özellikle Miami’ye büyük bir kurumsal göç var, zira teknoloji ve finans sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler merkezlerini buraya taşıyor; bu da beraberinde bir barınma ihtiyacı oluşturuyor. ABD’de faaliyet gösteren Blackstone ve Kushner gibi büyük gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketleri de artan konut talebi için projeler geliştiriyor. Yurtdışı projelerimizin yüzde 80'inden fazlası kiralanabilir projeler. Globalde satmak için proje geliştirmiyoruz” şeklinde konuştu.

GİTTİĞİMİZ ÜLKELERDE YEREL ORTAKLARLA ÇALIŞIYORUZ

Timur, “Amerika’da yerel ortak olarak bölgede faaliyet gösteren WFHP ile bir işbirliğine imza attık. Bu projenin finansmanı için gerekli olan banka yatırım kredilerini de aldık. Projenin hayata geçmesinde hızlandırıcı -accelerator- rolünü üstlenen ANQOR USA ise Nef’in Florida ve Texas eyaletlerindeki operasyonlarından da sorumlu olacak” diye konuştu.

MİAMİ’DE 2200 KONUTLA, KİRALAMA ALANINDA FAALİYETLERİMİZE BAŞLADIK

Nef olarak Miami’de 2 bin 200 konut için 3 arazinin satın alımını tamamladıklarını ve yatırımına başladıklarını kaydeden Timur, şunları söyledi: “Burada kiralık konut projesi geliştiriyoruz. Bir yılda 6 bin üniteye ulaşma ve 5 yıl içinde ABD'de 10 bin ünite kiralık konut geliştirme hedefimiz var. Toplam yatırım bedeli 2,2 milyar dolar olacak. Projeler oldukça merkezi ve sosyal yaşam olarak iyi alanlarda konumlanıyor. Kaliteli eğitim olanaklarına, alışveriş merkezi ve parklara oldukça yakın bir lokasyonda. Bununla birlikte Florida'nın en hızlı gelişen bölgesi olan Güney Miami transit koridorunda yer alıyor. ABD’nin en büyük konut geliştiricisi Lennar da bu bölgede yatırımlar yapıyor. Geliştirilecek konutlar bölgedeki kiralık konut açığına ve potansiyel hedef kitle ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verecek konseptte geliştirilecek. Perrine, Goulds kiralık konut projeleri ve Florida International University’nin yanı başında FIU Novu Student Housing projesi için üç arsanın da satın almasını yaptık, hızla geliştirme aşamasına geçiyoruz. Diğer Nef projelerinde olduğu gibi bu projelerde de Foldhome konseptimize yer vereceğiz. Bu da projeye bir katma değer sağlayacak.” Timur, yurtdışında halka arz konusunu da yeniden anımsatarak, “Londra ya da New York’ta halka arz olarak dünya arenasındaki Türk şirketi olma hedefimiz var” dedi. Erden Timur’dan satır başları şöyle:

DÜNYANIN SEÇKİN METROPOLLERİNE NEF MARKASINI TAŞIYORUZ

Amerika’da dördüncü projemize başladık. Brooklyn’deki ilk projemiz bitti iskanı alındı yaşam başladı şimdi yanı başında ikincisine başladık. Londra’daki çalışmalarımızı finalize ediyoruz. Almanya’da Menheim, Hannover ve Stutgart lokasyonlarındayız. Almanya’daki projelerimizin de hepsi kiralanabilir. Menhaim’de otel rezidans ve ticari alanları olan bir projeye başladık. Kazakistan Almatı’da üç yıl önce başladığımız projenin ilk etabı bitti. Yaşam başladı. Almatı’da 135 dönüm alanda ikinci projenin hazırlıkları devam ediyor. Dubai’de üç ayrı lokasyonda yeni projeye başlıyoruz. Amerika’da Teksas, Austin ve Florida’da projelerimiz olacak. Los Angeles’da şehir merkezinde bir proje geliştiriyoruz. Amerika’da ikinci büyük öğrenci kapasitesine sahip üniversitesi Florida’da 54 bin öğrencinin bulunduğu alanda Novu yapıyoruz. Florida International University’nin yanı başında olacak. Yeni nesil öğrenci evleri şeklinde uygulayacağız. Amacımız bu bölgedeki öğrencilerin öncelikli olarak ihtiyacı karşılamaya yönelik donanımlı konutlarda yaşamalarını sağlamak. Ardından İngiltere, Almanya ve Dubai hayata geçecek.

BİLL GATES’E KOMŞU 200 DÖNÜM ARSA…

Yine Kaliforniya’da Coachella’da 200 dönüm arsa aldık. Bunun bir kısmını arsa olarak satacak, yüzde 60’ında ise villa üreteceğiz. Çok önemli bir lokasyon. Bill Gates, Leonardo di Caprio, Tim Cook’un bu bölgede evleri var. Dünyanın önemli şehirlerinde itibarlı yerel ortaklar ile Nef markalı gayrimenkul projeleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor.

İki yılda 3,5 milyon metrekare arsa sattık

Yurt içinde değişen talebe ve alım gücünde yaşanan erozyona yönelik iki yıl önce Nef Arsa’yı geliştirdik. İki yılda 3,5 milyon metrekare arsa sattık. Aslında insanların eve ulaşma sürecini kademelendirdik.

Türkiye’de ortalama arsa fiyatlarının son 2 yılda ikiye katlandı ve gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlerin yüzde 92’si ‘arsa’ almak istiyor. Arsa almış yatırımcıların da yüzde 88’i tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor. Arsa yatırımı tarihteki en karlı yatırım. 2021’de ciromuzun yüzde 12’si arsadan geliyordu. Şu anda bu oran yüzde 34’e çıktı.

Nef Arsa odağında yeni çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar Kırşehir, Kırklareli, Ilgaz, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’da imarlı arsa geliştirdik.

Geliştirdiğimiz arsaların üzerinde dağ evi, kış evi ve çiftlik evi gibi projelerimiz de olacak. Doğanın içinde kaybolan evler tasarlıyoruz. Assos Behramkale’de, Bayramiç Kazdağları’nda ve Urla’da da bu konseptte projeleri lanse edeceğiz.

Türkiye’deki yatırımlar da büyüyor

* Sapanca 130 milyon dolar değerinde villa ve rezidans projesi

* Bodrum Gölköy 240 milyon Euro değerinde 80 bin m2 alan üzerinde villa projesi

* Beykoz 280 dönüm alanda Boğaz manzaralı konut projesi

* Sütlüce 90 milyon dolar değerinde yeni proje

* Nakkaştepe 70 milyon dolar değerinde villa ve rezidans projesi

* Konya 3,6 milyar TL değerinde lüks villa projesi

* Henüz satışa sunmasak da Nakkaştepe, Sapanca ve Sütlüce’de yapım faaliyetlerimiz devam ediyor.