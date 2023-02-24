Netaş'a, Türk Telekom'dan 861 bin dolarlık yeni sipariş
Netaş, Türk Telekom'dan 861 bin dolar tutarında yeni sipariş aldığını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netaş, Türk Telekom'dan aldığı yeni siparişi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre yapılan açıklamada, söz konusu siparişin Türk Telekom ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Türk Telekom'dan akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performansta kablosuz internet bağlantısı sunan WiFi-5 destekli fiber modem tedarikine yönelik olduğu belirtildi.