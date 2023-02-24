Netaş'a, Türk Telekom'dan 861 bin dolarlık yeni sipariş

Netaş, Türk Telekom'dan aldığı yeni siparişi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre yapılan açıklamada, söz konusu siparişin Türk Telekom ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Türk Telekom'dan akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performansta kablosuz internet bağlantısı sunan WiFi-5 destekli fiber modem tedarikine yönelik olduğu belirtildi.