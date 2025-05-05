Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonu uçak biletleri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025'e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kalemleri incelendiğinde, birçok harcama grubunda dikkat çeken fiyat artışları yaşandığı görüldü. Aylık bazda en yüksek artış, açık ara farkla havayolu ile yolcu taşımacılığı grubunda kaydedildi.

Uçak bileti fiyatları yüzde 42 zamlandı

Nisan ayında uçak bileti fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 42,10 oranında artarak zam şampiyonu oldu. İstanbul - Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bilet fiyatlarına gelen zam, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün ve hizmetler

Havayolu ile yolcu taşımacılığı: %42,10

Şans oyunları: %22,82

Elektrik: %20,80

Taze meyveler: %19,84

Patates: %15,57

Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %13,22

Taze balık: %9,13

Gazete ve dergiler: %8,01

Kadın giyim: %7,96

Erkek giyim: %7,71

Yıllık bazda en yüksek artış: Şans oyunları

Aylık artışta zirvede havayolu taşımacılığı yer alırken, yıllık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 130,16 ile şans oyunlarında yaşandı.