Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonu uçak biletleri oldu
TÜİK, Nisan 2025 enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3,00, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalem ise uçak biletleri oldu. Havayolu ile yolcu taşımacılığı, nisan ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 42 zamlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025'e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kalemleri incelendiğinde, birçok harcama grubunda dikkat çeken fiyat artışları yaşandığı görüldü. Aylık bazda en yüksek artış, açık ara farkla havayolu ile yolcu taşımacılığı grubunda kaydedildi.
Uçak bileti fiyatları yüzde 42 zamlandı
Nisan ayında uçak bileti fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 42,10 oranında artarak zam şampiyonu oldu. İstanbul - Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bilet fiyatlarına gelen zam, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün ve hizmetler
Havayolu ile yolcu taşımacılığı: %42,10
Şans oyunları: %22,82
Elektrik: %20,80
Taze meyveler: %19,84
Patates: %15,57
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %13,22
Taze balık: %9,13
Gazete ve dergiler: %8,01
Kadın giyim: %7,96
Erkek giyim: %7,71
Yıllık bazda en yüksek artış: Şans oyunları
Aylık artışta zirvede havayolu taşımacılığı yer alırken, yıllık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 130,16 ile şans oyunlarında yaşandı.