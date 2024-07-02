Nükleer Santraller Zirvesi başladı

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Nükleer Sanayi Derneği ile düzenlediği Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen zirvenin açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, oda olarak nükleer enerji alanında 10 yıla yakın süredir çalıştıklarını söyledi. Zirvenin bu alanda dünyanın sayılı etkinlikleri arasında olduğunun altını çizen Ardıç, Nükleer Sanayi Kümelenmesi ASONÜKSAK'ın ise Türkiye çapında 75 öncü sanayiciye hizmet sunduğu bilgisini verdi.

Türkiye’de ilk kez nükleer kalite paslanmaz çelik Ar-Ge çalışması, ürünlerin uluslararası sertifikasyonu ve kritik iş anlaşmalarının NÜKSAK ile hayata geçirildiğini vurgulayan Ardıç, “Nükleer enerji alanında sanayicilerimizin tedarik zincirine dahil olması için mentörlük hizmeti veren ASONÜKSAK; bu alandaki girişimciler, start-up’lar ve teknoloji firmaları için de bir arayüz fonksiyonu görüyor. ASONÜKSAK Projesi, nükleer enerjiye yönelik yatırımların ve iş birliklerinin artmasına, ülkemizin bu sektörde daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Türkiye'nin Akkuyu’ya ek olarak ikinci ve üçüncü santraller için de çalışmayı sürdürdüğünün altını çizen Ardıç, “Bu tür küresel gelişmeler kritik öneme sahip. Ülkemiz, Akkuyu sahasında kazandığı tecrübeler ışığında, özellikle sanayinin etkin katılımıyla, uluslararası nükleer tedarik zincirinde söz sahibi olma hedefinde ilerliyor.” dedi.

Başkan Ardıç, “Büyük ölçekli ve yine karbonsuz bir enerji kaynağı olan Füzyonu kanıtlamak üzere tasarlanmış olan ITER Projesi, bu öncü ve çığır açacak teknolojilerden biridir. Bir diğeri de, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde seri üretimi konuşulmaya başlanan nükleer piller ve elektroliz için proton dönüştürücü membranlardır.” ifadelerini kullandı.

Elektriği yoğun kullanan sanayicilerin nükleer enerjinin Türkiye için stratejik olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Ardıç, “Bunun ülkemizin çevresel sürdürebilirlik ve karbon azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak önemli bir araç olarak görmekteyiz.” dedi.

“7 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Akkuyu NGS’nin 4 ünitesi devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kWh elektrik üretileceğini bildirdi. Bunun mevcut elektrik talebinin yüzde 10’una karşılık geldiğini bildiren Ceylan, “Bu elektrik üretimi sayesinde, yılda 35 milyon ton karbon-dioksit emisyonu ile 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatının da önüne geçilmiş olacak.” İfadelerini kullandı.

Proje kapsamında harcanan paranın 8.87 milyar dolarlık kısmının Türk firmalarından alınan ekipman, malzeme ve hizmetlere ödendiği bilgisini veren Ceylan, “Diğer nükleer santral projelerimizde yerli katkı oranını kademeli olarak artırmayı ve nihayetinde nükleer alanda mal ve hizmet ihraç eden bir ülke haline gelmeyi, nükleer santral işletme ve bakımında öz yeterlilik kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

Açılışa ayrıca; Şangay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü (SNERDI) Uluslararası Projeler Başkanı Min Fei, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü Başkanı Tim Yeo, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, ASO Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer katıldı.