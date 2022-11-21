ODE Yalıtım, 200 milyon TL'ye kurduğu fabrikada üretime başladı

Türkiye’de ve ihracat yaptığı 6 kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörüne yönelik hizmet veren ODE Yalıtım, Eskişehir’de 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirerek, elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtımı tesisi kurdu.

ODE R-Flex markalı ürününü bu zamana kadar Çorlu'daki fabrikasında üreten şirket, bundan sonra 2 şehirde birden üretime devam edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan ODE Yalıtım İcra Kurulu Üyesi Ozan Turan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ODE Üretim Kampüsü’nde, 20 bin metrekare kapalı alana kurdukları yeni tesisleri ile elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım ürünü kapasitelerini 4 kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkardıklarını bildirdi.

Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün 2 katı kapasiteye ulaştıklarını belirten Turan, "Yine bu tesiste üreteceğimiz üst segment ürünlerimizle ihracat yaptığımız bazı ülkelerdeki lider konumumuzu güçlendirirken, bazı ülkelerde de pazar lideri konumuna yükseleceğiz. Bununla birlikte yalnızca şirketimiz değil sektörümüz ve ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atarak, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik. Yeni tesis ile birlikte 150 kişiye daha istihdam sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"Pandemi koşullarına rağmen yatırımdan vazgeçmedik"

Bu üründe son birkaç yıldır tam kapasite ile çalıştıklarını söyleyen Turan, şunları kaydetti: “Yeni bir tesis yatırımı planladık. Fizibilite çalışmalarına başladığımızda henüz COVID-19 yoktu. Ardından pandemi başladı ancak buna rağmen planımızı ertelemedik. Bu süreçte tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara ve maliyet artışlarına rağmen ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağımız bu tesisi hayata geçirdik. Böylece bu topraklardan doğan global bir marka olma hedefimize de bir adım daha yaklaştık. Eskişehir yatırımı kapasite büyüklüğünün yanı sıra yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisi ile de örnek bir tesis. Yeni tesisimizin çatısının tamamını 5 bin 300 güneş paneli (fotovoltaik) ile kaplıyoruz. 2 bin 400 kWp kurulu güce sahip olacağımız bu sistem ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız. Sistemi bu yılın sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz. Bununla birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdümüz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hem Eskişehir’de hem de Çorlu’da aralıksız devam edeceğiz."