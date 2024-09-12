OECD: G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yatay seyretti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yılın ikinci çeyreğine ilişkin G20 ülkelerini kapsayan mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, G20 ülkelerinde bu dönemdeki ekonomik büyüme çeyreklik bazda yüzde 0,7 ile yatay seyir izledi.

Çin, Hindistan ve ABD ekonomisinden büyümeye katkı

G20 ülkelerindeki büyümeye en yüksek katkı bu dönemde çeyreğinde Çin, Hindistan ve ABD ekonomisinden sağlandı.

Bu dönemde ekonomik büyüme Çin ve Hindistan'da sırasıyla yüzde 0,7 ve 1,3 olurken, ABD'de yüzde 0,7 düzeyinde ölçüldü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralan Japonya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Brezilya ve Suudi Arabistan ise yüzde 1,4 ile en yüksek büyüme oranlarının görüldüğü iki ülke oldu.

Diğer G20 ekonomileri grup ortalamasından daha zayıf performans sergilerken, Güney Kore ve Almanya ekonomileri bu dönemde sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,1 daraldı.

G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 oldu. Bu dönemde en yüksek büyüme yüzde 6,8 ile Hindistan'da görüldü.