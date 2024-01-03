Öğretmen maaşları 2024 ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşı ne kadar zamlandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,93 artmasıyla yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Kritik enflasyon verisi sonrası öğretmenlerin de maaş zammı netleşti.

Toplu sözleşmeden kaynaklı 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, hesaplamalara göre, bu dönemde oluşan enflasyon farkını alacak.

Memur maaşları zamlanacak?

Buna, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 olacak.

Öğretmen maaşı 2024'te ne kadar?

1/4 dereceli öğretmen maaşı 26.654 TL'den 39.781 TL'ye yükseldi, 29.538 TL olan uzman öğretmen maaşı ise 44.085 TL'ye ulaştı.

Öğretmen maaşları ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.