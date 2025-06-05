  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ÖİB, üç ildeki 8 taşınmazı satacak
Takip Et

ÖİB, üç ildeki 8 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Antalya ve Muş'taki 8 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖİB, üç ildeki 8 taşınmazı satacak
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki 3 ve Muş'un merkez ilçesi Kıravi (Şenoba) Mahallesi'ndeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin Aydın ve Antalya'daki taşınmazlar için 2 Temmuz'a, Muş'taki taşınmaz için de 3 Temmuz'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Otoyol ücretleri her yıl otomatik artacakOtoyol ücretleri her yıl otomatik artacakGündem
Yatırımcılar dikkat! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlarYatırımcılar dikkat! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi
'Uygulama Bazlı Taksi' dönemi başlıyor: Yoldan yolcu alınmayacak'Uygulama Bazlı Taksi' dönemi başlıyor: Yoldan yolcu alınmayacakGündem
Otogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 5 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıOtogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 5 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Netflix'ten üyelik ücretlerine yüzde 26 zam! İşte güncel fiyatlar
Netflix'ten üyelik ücretlerine yüzde 26 zam! İşte güncel fiyatlar
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Küresel enerji yatırımlarının 3,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor
Küresel enerji yatırımlarının 3,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor
Otoyol ücretleri her yıl otomatik artacak
Otoyol ücretleri her yıl otomatik artacak
5 ayda buhar oldu: Asgari ücret 17 bin 561 TL’ye düştü! Temmuzda ara zam görünmüyor
5 ayda buhar oldu: Asgari ücret 17 bin 561 TL’ye düştü
Hazine, yazın borçlanma rekoru kıracak
Hazine, yazın borçlanma rekoru kıracak