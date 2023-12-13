Önce Steam şimdi EA: Dolar kuruna geçiş bu defa sessiz sedasız oldu

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtıcısı Steam'in ardından EA de dolar kuruna geçiş yapma kararı aldı. Öncesinde bir duyuru yapmadan dün gece itibarıyla dolar kuruna geçen EA'de de Steam'de olduğu gibi kur farkı nedeniyle fiyat artışları yaşandı. Öncesinde 1.100 TL olan EA Sports FC fiyatı 69.99 dolara (2.034 TL) yükseldi. EA Play aboneliklerinde ise fiyatlar şöyle güncellendi:

* EA Play aylık 39.99 TL'den 4.99 dolara (145 TL)

* EA Play yıllık 249.99 TL'den 29.99 dolara ( 870 TL)

* EA Play Pro aylık 149.99 TL'den 14.99 dolara (435 TL)

* EA Play Pro yıllık 999.99 TL'den 99.99 dolara (2900 TL)