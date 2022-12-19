Oncosem ve EYG GYO’nun borsa yolculuğu başlıyor

Barış Erkaya - BORSA ANALİZ

Borsa İstanbul’da en genel tanımıyla; ucuz hisse bulmak derde dönüşmüşken halka arzların hızlanmaya başlaması özellikle yeni gelen yatırımcılar için bu büyük derde bir nebze de olsa ilaç olabiliyor. Fakat elbette borsadaki konjonktür bazı şirketlerin değerlemelerini de yani hisseye biçilen ilk halka arz fiyatını da piyasa psikolojisiyle doğru orantılı kılabiliyor. Örneğin aşırı hızlı yükselmiş bir sektörde faaliyet gösteren ve ilk kez halka arz edilecek olan bir hisse senedinde fiyat çarpanları, normal bir piyasa ortamında “Çok pahalı” diyebileceğiniz seviyelerde belirlenebiliyor ve buna rağmen piyasanın geneliyle birlikte ardarda birçok tavan çekebildiğine şahit olabiliyoruz. Sonuç ne oluyor? Halka arzda zaten pahalı çıktığı düşünülen bir hisse senedi daha da pahalı hale gelmiş oluyor. Şu an borsanın alternatifsizliği ve biraz daha yukarı potansiyelinin sürüyor olması nedeniyle bu çok dert edilmese de ileride işlerin terse döndüğü bir gün, yani borsada ola ki sürekli satışların ağırlık kazanacağı bir atmosferde, ki bir gün bu durumla muhakkak karşılaşılacak, “Zaten çok pahalıymış” savunmalarını çokça da duyabiliriz.

Bu nedenle hem borsaya ilk kez gelen finansal okur yazarlığı düşük yatırımcı profiline biraz finansal okur yazarlık katkısı olabilmesi hem de hangi şirketlerin hanfi finansallarla halka arz edildiğini ve hangi faaliyetlerle iştigal ettiği, ayrıntıda gizli şeytanlarının da altını çizebileceğimiz bir analiz hazırlama kararı aldık. Bundan sonra dönem dönem yeni halka arzlar geldikçe bu sayfalarda bu detaylara yer vermeye de devam edeceğiz.

Onkoloji şirketi…

SPK’dan son onay alan iki halka arzdan ilki Oncosem Onkolojik Sistemler. Borsada hastanesinden ilaç üreticisine, ilaç depolarından araşttırma laboratuvarlarına kadar çok sayıda şirket işlem görüyor. Bunların arasına katılacak olan Oncosem’in faaliyet alanı ise adı üzerinde onkoloji. Yani kanser tedavisi üzerine faaliyet yürüten bir şirket. Özet olarak ise otomatize edilmiş kemoterapi ilaç hazırlama cihazlarının üretilmesi, yine bu ilaçların üretilmesinde kullanılan uygulama setlerine malzeme tedarik edilmesi, kemoterapi ilaçları hazırlanırken veya hastalara uygulanması sırasında kullanılan, ve serum torbaları, hortum ve bağlantı aparatlarından oluşan hazırlama ve uygulama setleri aracılığıyla hastalara hizmet verilmesi, her tür hastaneye de bu ilaçların hazırlanması için gerekli ünitelerin kurulması ve işletilmesi. Faaliyet alanı itibariyle bu analiz sayfasında bu defa Oncosem analizi oldukça geniş bir yer tutacak.

Oncosem’in bağlı ortaklığı olan Santek ise tıbbi cihaz satışı, pazarlaması ve doğrudan kemoterapi ilacı hazırlama hizmeti vererek faaliyet gösteriyor.

Şirketin satışlarına baktığımızda da kemoterapi ilaç hazırlama setlerinin satışlarının payının yüzde 63’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada ciro ağırlığı açısından test kiti satışlarının payının altı aylık bilanço itibariyle halen yüzde 33’lerde olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü test kiti üretimini pandeminin hafiflemesiyle durduran şirket aslında bu satışları stoktan yapıyor.

Oncosem tam bir ihale şirketi olarak kabul edilebilir. Çünkü Elektronik Kamu Alımları Platformu verilerine göre Türkiye’de 2019’da yapılmış kemoterapi ile ilgili ihalelerin üçte biri, 2020’de yüzde 18’i, 2021’de ise neredeyse yarısı (yüzde 48) Oncosem ve bağlı ortaklığı Santek tarafından kazanılmış. Yani 2021’de bu alanda yapılan her iki ihaleden birini bu grup kazanmış.

Finansal durum

Şirketin borçluluk durumu az olan bir yapıyla halka arza çıktığı dikkat çekiyor. Kısa vadeli finansal borcu sıfıra indirilen şirket, uzun vadeli finansal borçlar kaleminde ise 1.8 milyon TL’lik bir yükümlülüğe sahip. Toplam borçları ise 39.7 milyon TL. Buna karşılık 3.2 milyon TL’si nakit olmak üzere 80 milyon TL’ye yakın dönen varlığa sahip. Özsermayesi son 6 ayda 79 milyon TL’den 86 milyon TL’ye çıkan şirketin özsermaye altında 78 milyon TL gibi ciddi bir birikmiş kar taşıdığı da görülüyor. Şirketin altı aylık dönem itibariyle yıllık karı 7.6 milyon TL, yıllıklandırılmış bazda karı ise 2022/06 itibariyle 80.3 milyon TL’yi buluyor. Bu ne demek? Nakit üretme potansiyeli açısından önemli veriler. Net çalışma sermayesi bu nedenle 44.9 milyon TL artıda.

Sahiplik yapısı

Şirketin yüzde 90 hissesi Erol Çelik’e ait. Erol Çelik, aslında borsa camiasının da yakından tanıdığı Ankara merkezli bir isim. Şirketin yüzde 5’i Lydia Yatırım Holding’in alt şirketi EC Yatırımlar Holding, yüzde 5’i ise Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın kontrolünde. EC Yatırımlar Holding, gayrimenkul, medya (borsamatik.com) ve mikromobilite alanında son dönemin çarpıcı girişimlerinden e-scooter girişimi Binbin’in de ana yatırımcılarından. Bulls GSYO da Binbin’in diğer yatırımcılarından biri. Bulls GYO’nun Oncosem dışında yatırım yaptığı diğer girişimler; sporttz, Repg Real Power, OneLife Sağlık Teknolojileri Fonu.

417 milyon TL piyasa değeri

Şimdi dönelim halka arzla ilgili verilere. Şirket ödenmiş sermayesini 19.9 milyon TL’den 23 milyon 850 bin TL’ye çıkaracak. Yani 5 milyon 950 bin adet 1 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Bu 5 milyon 950 bin adet hissenin 2 milyon adedini, ana ortak Erol Çelik kendi paylarından satışa sunacak. Diğer 3 milyon 950 bin adet hisse ise mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak borsada satışa sunulacak. Halka arzda ortaya çıkan toplam piyasa değeri ise 417 milyon 375 bin TL.

Hisse başına 17.5 TL’den İnfo Yatırım liderliğinde yapılacak satış (eşit dağıtımla satılacak), brüt 104 milyon 125 bin TL (net 98 milyon TL) halka arz geliri üretecek. Bunun 35 milyon TL’si (net 33.3 milyon TL) Erol Çelik’in payı. Kalan 69 milyon 125 bin TL’si (net 64.7 milyon TL) ise şirketin payı. Halka arzda şirkete biçilen piyasa değeri böylece 417 milyon 375 bin TL olacak.

EYG GAYRİMENKUL 14.23 TL HİSSE FİYATIYLA YOLA ÇIKIYOR

Bir diğer halka arz olan EYG GYO, halihazırda stoğunda Çekmeköy Narlıbahçe Evleri, Kağıthane DAP Yapı Ofis&Dükkan, Başakşehir Adım İstanbul portföyü, Beykoz Gümüşsuyu 1831/23 parseldeki varlığı, yatırım amaçlı elinde tuttuğu Beykoz Gümüşsuyu arsaları, Çekmeköy Central Work, Kağıthane DAP Yapı Ticari Üniteler, Adım İstanbul Dükkan gayrimenkulleriyle halka arza çıkıyor. Bu açıdan bu portföye değerleme raporunda biçilen topla net aktif değeri 1 milyar 26 milyon TL.

Çarpanlar

Borsada işlem gören GYO’ların Piyasa Değeri/Net Aktif Değeri ortalaması 1.76, medyanı ise 1.59 seviyesinde. EYG GYO, hisse başına 14.23 TL fiyatla halka arz olacak. Bu fiyatla ulaşılan halka arz piyasa değeri 939 milyon TL’ye denk geliyor. Piyasa Değeri/Net Aktif Değeri açısından karşılığı ise 0.92 seviyesine denk geliyor. Yıllıklandırılmış bazde F/K’sı 7.98 seviyesine denk gelen şirketin izahnamede yer alan PD/DD oranı 5.34. Borsada işlem gören GYO’ların basit ortalamaları ise F/K için 4.19, PD/DD için 10.92 seviyesinde.Şirkette en büyük hissedar Ömer Faruk Çelik (yüzde 94.58 payla).

Halka arz gelirinin kullanımı

Şirketin net işletme sermayesi kısa vadeli borçlarda yaşanan artışlarla 15 Eylül 2021’de artı 117 milyon TL’den 31 Aralık 2021’de eksi 55 milyar TL’ye, 30 Eylül 2022’de ise eksi 10 milyon TL’ye değişim gösterdi. Şirket bu negatif çalışma sermayesini halka arz geliriyle 227 milyon TL artıya geçirmeyi planlıyor. Halka arz gelirinin yüzde 70’inin Narlıbahçe Evleri Projesi’nin faaliyetlerinin finansmanında ve arsa sahibine ödemelerde, yüzde 30’unun ise kredilerin geri ödenmesinde kullanılması planlanıyor. Şirketin borçları 31 Aralık 2021’de 77 milyon TL’si kısa vadeli banka kredisi olmak üzere 609 milyon TL’den 30 Eylül 2022’de 184 milyon TL’si kısa vadeli banka kredisi olmak üzere 1 milyar 40 milyon TL’ye çıktı. Bu dönemde 195 milyon TL’si peşin ödenmiş gider, 6.6 milyon TL’si nakit, 52 milyon TL’si finansal yatırım, 669 milyon TL’si stok olarak 1 milyar 30 milyon TL dönen varlık ortaya koyuldu. Şirket 2022/09 döneminde 61 milyon TL ciro, 116 milyon TL kar üretti.

F/K ve PD/DD rasyoları

Basit bir hesapla Oncosem, 4.85 piyasa değeri/defter değeri ve 5.20 fiyat/kazanç oranıyla halka arz edilecek. Halka arz sonrası sermayeyle hisse başına kar rakamı ise 2022/06 yıllıklandırılmış karla 3.37 TL seviyelerinde. Sağlık ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerin ortalamalarına baktığımızda basit ortalamayla 5.95 piyasa değeri/defter değeri, aşırı yukarı sapmalar dışarıda bırakıldığında 12.99 fiyat/kazanç oranı ortaya çıkıyor. Sektördeki ortalama hisse başına kar oranı 2.89 TL.

Yeni alanlara yatırım

Oncosem'de halka arzdan elde edilmesi hedeflenen gelirin yüzde 13’ü Almanya, İngiltere ve diğer yurtdışı pazarda yüksek teknolojili cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda ve atık sistemleri gibi yatırımların finansmanında kullanılacak. Yani basit bir hesapla 8.4 milyon TL’lik bir yatırımdan söz ediliyor. Yüzde 36’sı (23.3 milyon TL) yeni fabrika yatırımında, yüzde 28’i (18.1 milyon TL) kapasite artırımında, yüzde 23’ü (14.9 milyon TL) işletme sermayesi finansmanında kullanılacak.

Temettü stratejisi

Artık temettü yatırımcılarını hedefl emeden hisse halka arz etmek pek akıllıca değil. Oncosem dağıtılabilir karın yarısını “nakit” olarak dağıtmayı hedefl iyor. Mevcut ortakların burada verdiği bir taahhüt var. Halka arzın ardından 5 yıl boyunca minimum yüzde 40 temettü dağıtımı yönünde oy kullanacakları taahhüdünde bulunuyorlar.