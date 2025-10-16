  1. Ekonomim
Küresel piyasalarda ons altın 4.240 dolarla rekor kırarken, gram altın 5.700 TL ile tarihi zirveye ulaştı. FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyalleri, altındaki yükselişi hızlandırdı.

Ons altın 4.240 dolar seviyesiyle rekor tazeledi, gram altın 6 bin lira sınırına yaklaştı
Küresel ekonomideki dengesizlikler ve artan belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların bir numaralı güvenli limanı olan altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Haftanın dördüncü işlem gününe (Perşembe) güçlü bir ivmeyle başlayan altın, tarihi rekorlarını tazeledi.

Ons altın 4.240 dolar seviyesiyle rekor tazeledi, gram altın 6 bin lira sınırına yaklaştı - Resim : 1Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları altın fiyatlarını yükseltti

Karar'ın haberine göre, altın fiyatlarındaki sert yükselişi tetikleyen temel etken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın istihdam piyasasına dair yaptığı değerlendirmeler oldu. Powell, salı günü yaptığı açıklamada, istihdam piyasasında yaşanan yavaşlamanın ABD ekonomisi için büyük bir risk oluşturduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından piyasalar, Fed’in ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi yapacağı beklentisini kuvvetlendirdi. Dolar faizinin düşmesi sinyalleri, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirerek fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi.

Gram altın ve ons altında güncel durum

Ons altın: Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, ilk işlemlerde 4.240 dolar seviyesiyle tarihi rekorunu yeniledi.

Gram altın: İç piyasada gram altın fiyatı, 5 bin 700 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kapalıçarşı: Fiziki gram altın satışı, 6 bin liraya yaklaşarak 5 bin 930 TL seviyesine çıktı.

Çeyrek altın: Satış fiyatı 9 bin 670 TL’ye kadar yükseldi.

Ekonomistler ne diyor?

Ekonomistler, ABD'deki faiz indirimi beklentileri ve küresel jeopolitik risklerin sürdüğü sürece altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin korunacağını öngörüyor.

