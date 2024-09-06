OSB’ler tesis kurup üretim şartıyla kiraya verebilecek

ANKARA / EKONOMİ

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin yer seçimi ve kamulaştırma gibi bölümlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle OSB’lerin tesis kurup bunları üretim şartıyla yerli ve yabancı yatırımcılara kiralama yapabilmelerinin önü açıldı. Yönetmeliğe eklenen fıkra ile OSB kurulacak yerin seçimi 1/5000 ve 1/1000 imar planında sanayi alanı gösterilmişse, OSB yer seçimi işlemi yapılmadan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB alanı olarak belirlenebilecek.

Yönetmeliğin ‘kamulaştırma’ başlıklı 6’ncı maddesine eklenen fıkralara göre, özel mülkiyette olan araziler rızaen satın alma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilebilecek. OSB’ler, belirli sürede yatırım taahhüdünde bulunan parsel sahiplerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanlarda yer verebilecekler. Süresi içinde taahhüdünü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacak.

Yönetim aidatları ve hizmet karşılıkları tutarları tespit edilirken, parselin inşaat halinde olması veya üretime geçmiş olup olmamasına bakılmayacak. Yönetmeliğin 65’inci maddesinde yapılan düzenleme ile OSB’lere vakıf ve iktisadi işletme kurma yetkisi de getirildi.

Ön tahsis imkanı getirildi

Yönetmeliğe eklenen madde ile OSB’lerde ’ön tahsis’ imkanı getirildi. Buna göre OSB’nin tüzel kişilik kazanmasından, parselasyon planının onaylanmasına kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin alınarak ön tahsis yapılabilecek. Ön tahsisin yapılacağı OSB, OSBÜK ve Bakanlık internet sayfasında ayın ilk pazartesi günü duyurulacak ve en az iki hafta süreyle yayımlanacak. Duyuruda yer alan son tarihe kadar talep toplanacak. Bu alanlarda teşvik mevzuatı kapsamında izin verilen sektörlerde yatırım şartı aranacak. Başvuranlar ihaleye veya noter huzurunda çekilecek kuraya davet edilecekler. Ön tahsis yapılan alanlarda, altyapı tamamlandıktan sonra geçen 3 ay içinde OSB yatırımcıyı kesin arsa tahsil sözleşmesini imzalamak üzere davet edecek.

Tahsis edilebilecek parseller her ayın ilk Pazartesi günü duyurulacak

Tahsis edilebilir durumdaki parsellerin tümü, her ayın ilk Pazartesi günü duyurulacak. Bunların tahsisinde de ihale veya kura yöntemi uygulanacak.

Yapı ruhsatı almış ancak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcının Bakanlığa başvurusu üzerine toplamda 3 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından uzatma verilebilecek. Bu süre önceki yönetmelikte 2 yıl olarak belirlenmişti.

Bakanlık tarafından verilen tüm süreleri tükettiği halde, yapı ruhsatı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayanlar, 31 Ocak 2025’e kadar başvururlarsa Bakanlık 3 yıl ilave süre verebilecek.

■ “Altyapı yatırımları daha hızlı tamamlanacak"

Düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde etmesinin düzenlendiğini böylelikle altyapı yatırımlarının daha hızlı tamamlanacağını bildirdi. Kacır, “Yerli ve yabancı yatırımcıların üst yapılı parsel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OSB’lere, mülkiyetlerindeki parsellerde tesis inşa ederek, katılımcılara üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve satış imkanı getirildi” dedi.