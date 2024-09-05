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İZTO Başkanı Özgener OVP değerlendirmesi: Memnuniyet duyuyoruz

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2025-2027 Orta Vadeli Programı'na ilişkin "İş dünyası olarak sürecin tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Haber Merkezi
AA
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İZTO Başkanı Özgener OVP değerlendirmesi: Memnuniyet duyuyoruz
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan OVP'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ve ilgili bakanların OVP'yi açıklarken "enflasyonu düşürme programı" olduğunu vurgulamalarının kendileri için önem arz ettiğini belirten Özgener, OVP'de makroekonomik tahminlerde ufak da olsa değişiklikler olduğunu gördüklerini ifade etti.

"İş dünyası olarak sürecin tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Merkez Bankasının son enflasyon raporu açıklamasında, 2024 enflasyonunun, tahmin aralığının üst sınırına yakın gerçekleşmesinin daha olası olduğu çıkarımı yapıldığını belirten Özgener, "Bu anlamda OVP'nin gerçekçi bir yaklaşım sergilemesinin olumlu olduğu kanaatindeyiz. Dezenflasyonist süreç açısından OVP'deki en önemli veri, bütçe açığı tahminleri. Geçen seneki OVP, 2024 için GSYH'nin yüzde 6,4'ü bir bütçe açığına işaret ediyordu. Bu sene büyük ihtimalle vergi paketinin etkisiyle rakam yüzde 4,9 olarak revize edildi. 2025 yılı için yüzde 3,1 ve 2026 yılı için yüzde 2,8'lik bütçe açığı hedefleniyor. Rakamların geçen seneki hedeflere göre daha sıkı bir maliye politikasına işaret ettiğini görüyoruz. İş dünyası olarak sürecin tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Özgener, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in maliye politikalarının dezenflasyonist sürece katkısının önemli olduğu kanaatinde olduklarını ifade etti.

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