TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan OVP yorumu: 2024 yılı enflasyon beklentisini gerçekçi buluyoruz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Orta Vadeli Program (OVP) hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"OVP'de 2024 yılı enflasyon beklentisini gerçekçi buluyoruz"

CNBC'e'nin haberine göre OVP'de 2024 yılı için enflasyon beklentisini gerçekçi bulduklarını söyleyen Turan, "2025 yılı enflasyon oranını ise iyimser buluyoruz. Eğer yakalarsak 2026'da tek haneyi yakalayabiliriz" dedi.

Büyüme beklentisindeki aşağı yönlü revize işsizliğin bir miktar artacağı anlamına geldiğini söyleyen Turan ayrıca "Ekonomi soğuduğu zaman işsizliğin artması normal. Nitelikli insan kaynağını çekecek politikalar lazım" açıklamasını yaptı.

İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemine dair beklentileri içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Yılmaz, "OVP büyüme patikası, enflasyonist baskı oluşturmadan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımla oluşturuldu." diyerek programın ekonominin gelecek üç yılına dair politikaları ve somut tedbirleri kapsadığını belirtti.

Temel amacının enflasyonun tek haneye düşürülmesi

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin başladığını ve haziran ayından bu yana enflasyonda yüzde 23,5 puanlık bir düşüş kaydedildiğini açıkladı. "Dezenflasyon süreci haziran ayından itibaren başladı. Bu tarihten itibaren enflasyon 23,5 puanlık düşüş kaydetti," diyen Yılmaz, enflasyonun tek haneli seviyelere inmesinin hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, bütçe açığının olumlu bir seyir izlediğini ve kamu harcamalarındaki etkinliği artırıcı önlemler sayesinde bütçe açığının 2024'te yüzde 4,9'a gerilemesinin beklendiğini belirtti.

"Büyüme tahminini düşürmemizde sıkı para politikası etkili oldu"

2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. Yılmaz, "Büyüme tahminini düşürmemizde sıkı para politikasının etkisi kadar bölgesel jeopolitik gelişmelerin de etkisi var," dedi. 2025 yılı için yüzde 5 büyüme hedeflenirken, 2027'de büyüme oranının yüzde 5'e çıkması öngörülüyor. Aynı dönemde kişi başına milli gelirin 20 bin doları aşması hedefleniyor.

"İşsizlik oranında iyileşme bekliyoruz"

OVP’de işsizlik oranının 2024'te yüzde 9,3'e düşmesi bekleniyor. Yılmaz, "İşsizlik oranı beklentimiz hedeflerin ötesinde iyileşme gösterdi," diyerek 2027 yılına kadar bu oranın yüzde 8,8'e gerileyeceğini öngördü. Bu dönemde 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyor.

"Cari açık beklentilerimiz iyileşti"

2024 sonu itibarıyla ihracatın 264 milyar dolara, ithalatın ise 345 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yılmaz, "Cari açığın 2024 sonunda yüzde 1,7'ye düşmesini öngörüyoruz," diyerek, bu iyileşmenin ihracat artışı ve ithalatın azalmasıyla desteklendiğini belirtti.