Gaziantep iş dünyasından OVP’ye destek

AYHAN DUMAN/GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) toplantısına katıldı. Yılmaz tarafından açıklanan OVP’ye Gaziantep iş dünyasından da destek açıklamaları geldi.

KONUKOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı, 2025-2027 yıllarını kapsayacak Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasına emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

SANAYİCİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı,2025-2027 yıllarını kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) ile üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı destekleyecek politikaların gündemde olması, sürdürülebilir büyüme için yapısal reformlara odaklanılması memnuniyet verici. Bununla birlikte; Orta Vadeli Program'da üzerinde durulan enflasyonla mücadele, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yerli üretim, Ar-Ge yatırımları, yenilikçi teknolojik yatırımlar, yeşil ve dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik başlıklarını da sanayiciler olarak önemli buluyoruz. Finansmana erişim ve kredi maliyetleri konusunda sanayiciler olarak ivedi çözümler beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Güncellenen OVP'nin ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

YAPISAL REFORMLARA İHTİYAÇ VAR

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki programda enflasyon, büyüme ve ihracat hedeflerinde revizyonlar olmasını mevcut konjonktür ile uyumlu buluyoruz. Görülüyor ki temel öncelik iş dünyası ve toplum olarak da önceliğimiz olan dezenflasyon. Üretmek, istihdam yaratmak, ihracat yapmak, yeni yatırımlar yapmak için finansal istikrara, öngörülebilirliğe, enflasyonun düşmesine ve yapısal reformlara öncelik verilmesine ihtiyacımız var. OVP'nin bize bu ortamı sağlayabilmesi de hedeflere giden program adımlarının kararlılıkla uygulanmasına bağlı”

BÜYÜME HEDEFLERİNE KATKI SAUNACAK

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, “2025-2027 dönemi için açıklanan Orta Vadeli Programının (OVP) hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamlı plan kararlılıkla uygulandığı taktirde ekonomik büyüme hedeflerimizi destekleyerek, stratejik adımların ve reformların hayata kazandırılmasına katkı sunacaktır. Programın detaylarında yer alan yüksek teknoloji yatırımları, yeşil enerji projeleri ve insan sermayesinin güçlendirilmesi gibi başlıkları ekonomik dönüşüm sürecini hızlandırması açısından son derece önemli buluyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.