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OSB'lerde ek süre tanınması uygulamasına başvurular 4 bini geçti

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) süreleri dolduğu halde yatırımlarını tamamlamayan sanayicilere 36 aya kadar ilave süre tanınmasına yönelik uygulama kapsamında 187 OSB'de 4 bin 505 başvuru yapıldığı bildirildi.

AA
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OSB'lerde ek süre tanınması uygulamasına başvurular 4 bini geçti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru sürecine ilişkin bilgi verildi.

OSB'lerde süreleri dolduğu halde yatırımlarını tamamlamamış sanayicilere 36 aya kadar ek süre tanınmasına yönelik uygulama kapsamında bugün itibarıyla 187 OSB'de 4 bin 505 başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sanayicilerimiz bu imkandan yararlanmak için 31 Ocak 2025'e kadar başvurabilir. OSB'lerimiz 59 binden fazla faal üretim tesisi, 2 milyon 700 bin istihdamla Türkiye'nin üretim üsleri." ifadeleri kullanıldı.

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