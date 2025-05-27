Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Platformu Karadeniz’e seyre başladı

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye tarafından satın alınan ve Osman Gazi adı verilen yüzer doğalgaz üretim tesisinin, tadilatının tamamlandığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi (FPU) gemisinin 29 Mayıs’ta seyre başlayarak İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e seyredeceğini ve Filyos limanına ulaşacağını açıkladı. Bayraktar burada bir yıl kalacak geminin 2026 ortasında 20 yıl boyunca görev yapacağı Sakarya gaz sahasındaki yerine giderek üretime başlayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar 27 Mayıs günü Karabük’te katıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığının düzenlediği il danışma kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz sahasında yeni keşiflerin yapıldığını hatırlatan Bakan Bayraktar, mevcut gaz üretim sahasının 80 kilometre batısında 75 milyar metreküplük yeni bir gaz keşfinin geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi adı verilen yüzer tesisin devreye girmesiyle mevcut üretimin ikiye katlanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’de 81 ilde 913 yerleşim yeri ve 224 OSB’ye gaz verildiğini kaydetti.

Osman Gazı Yüzer Doğalgaz Üretim Tesisi (FPU)

Osman Gazi FPU’nun 140 personelle günlük 10,5 milyon metreküp doğalgazı işleyerek kullanıma hazır hale getirebildiği ve 10 milyon metreküp gazı transfer edebildiği kaydedildi.

Yüzer tesis karaya 161 km boru hattıyla bağlanacak ve kıyıda kullanıma hazır gaz şebekeye verilecek.

Tesis 26 Eylül 2024’te Çanakkale’de tersanede bakım ve tadilata alınmıştı. Yüzer tesis 29 Mayıs günü (İstanbul’un fethinin yıldönümünde) boğazdan geçiş yapacak ve Dolmabahçe Sarayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bayraktar tarafından Karadeniz’e uğurlama töreni yapılacak.

Tesisin 1 Haziran’da Filyos Limanına yanaşarak hazırlıklarını sürdürmesi planlanıyor. Tesis faaliyete başladığında halen 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp olan ve kara tesislerine pompalanarak burada işlenip şebekeye verilen gaz üretim miktarı kademeli olarak artırılıp ikiye katlanarak 20 milyon metreküpe çıkarılacak. Bu miktarın yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz tüketimine eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Filyos limanının işletmesini TPAO yapacak

Türkiye’nin Karadeniz’de önemli liman yatırımlarından olan ve uzun süredir işletmesi konusunda netlik sağlanamayan Filyos Limanı’na ilişkin yeni bir kararı açıklayan Bakan Bayraktar şunları söyledi:

“Filyos Limanı’nı en hızlı şekilde özellikle güney rıhtımını başta Kardemir olmak üzere ama tüm buradaki ithalat ihracat yapacak şirketlerimizin hizmetine en kısa sürede kavuşturuyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ile mutabakat sağlamış durumdayız. Oranın işletilmesi, Türkiye Petrolleri'ne verilecek. Filyos Limanı’nı sadece Türkiye'nin doğal gaz merkezi değil aynı zamanda bir lojistik merkezi ve Karabük'ün artık dünyaya açıldığı bir merkez halinde göreceğiz.”

2028’e kadar Akkuyu’nun 4 reaktörünün faaliyete başlaması planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın nükleer şirketi tarafından işletilecek ve halen inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki 4 reaktörün 2028’e kadar tamamlanarak üretime alınmasının planlandığını açıkladı. Akkuyu NGS’de halen kademeli olarak birinci ünitenin devreye alınması faaliyeti yürütülüyor. Yıllık resmi programlarda, bu nükleer santralde ilk ünitenin 2025 içinde deneme üretimine başlamasının planlandığı açıklanmıştı.

Bakan Bayraktar’ın açıklamasına göre gelecek iki yılda halen çeşitli aşamalarda bulunan 4 reaktörün tamamının devreye alınmasının planlandığı belirtildi.