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Otobüs biletlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 20 arttı

Ramazan bayramı öncesinde bazı otobüs firmalarının yüzde 20 zam yaptığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Otobüs biletlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 20 arttı
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Ramazan arifesi olan 29 Mart Cumartesi gününün otobüs biletleri zamlı olarak satışa sunuldu.

Sabah Gazetesi'ndeki habere göre, bu durum özellikle tatili kısıtlı olan kişiler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken otobüs firmaları ise kendini, "Biz bilete zam yapmadık. Diğer günler yüzde 20-30 indirim uyguluyorduk. Bu indirimi kaldırıyoruz" diye savunuyor.

Zam yapılan rotalar arasında Antalya, İzmir, Aydın gibi tatil bölgeleri olduğu belirtiliyor.

Örneğin İstanbul-İzmir otobüs bileti perşembe günü 849 TL'den satılırken aynı bilet bir gün sonra 1.100 TL'den satışa çıkıyor.

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