Otokar, ‘alternatif’ yakıtla Avrupa’da hedef büyüttü

Aysel YÜCEL / SAKARYA

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Sakarya Arifiye fabrikasında dün düzenlediği basın toplantısıyla, alternatif yakıtlı otobüs ailesinin yeni araçlarını ve otonom otobüsünü tanıttı. Toplantıya katılan Otokar yöneticileri, şirketin yeni büyüme hedefl erini de paylaştı. Orta vadede şirket, otobüs alanında Avrupa’nın ilk 5 oyuncusu arasında yer almayı hedefliyor.

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Otokar, 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile geniş bir ürün gamına sahip. Türkiye’den 60 ülkeye ihracat yapan şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladığı İSO 500 listesinde 55 yıldır düzenli olarak yer alan 19 şirketten biri.

ayda ihracatını %84 artırdı

Fransa, Romanya ve İtalya’da iştirak şirketleri bulunan Otokar, alternatif yakıtlı yeni araçlarıyla Avrupa’da büyümesini hızlandıracak. Toplantıda konuşan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, küresel pazarlarda elde ettikleri ivmeyle 2022 yılında cirolarının yüzde 73’ünü ihracattan elde ettiklerine vurgu yaparak, “2023’ün ilk 9 ayında da ihracattaki başarımızı yeniledik. Yılın ilk 9 ayında önceki yıla kıyasla ihracatımızı dolar bazında yüzde 84 artırarak 368 milyon dolara çıkardık. Ciromuzu ise TL bazında 1,5 katına çıkarırken, dolar bazında yüzde 75’lik artış elde ettik. Ticari araç alanında çok başarılı bir performans sergiliyoruz, Avrupa başta olmak üzere araç satışlarından elde ettiğimiz ciromuzun yüzde 71’i ticari araçlardan kaynaklandı. Avrupa2da büyümemiz hızlanacak” açıklamasını yaptı.

“En büyük fabrika olacağız”

Otokar’ın otobüs alanında hedefleri iki temel başlıkta ilerliyor. Bu alanları küresel pazarlarda büyüme ve alternatif yakıtlı ürün gamını geliştirme olarak sıralayan Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Avrupa’daki büyüme hedefl erinden yönelik, “Otobüs alanında Avrupa’daki büyüme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize daha yakın olmak için Fransa, Romanya’daki iştirak şirketlerimizin ardından, 101 yıllık tarihiyle İtalya’nın en köklü şirketlerinden biri olan Mauri Bus System’i satın aldık ve ‘Otokar Italia’ şirketimizi kurduk. Avrupa’da emin adımlarla ilerlemeye ve büyümeye devam ediyoruz. Kıta genelindeki başarılı büyümemizi şimdi de İskandinav ülkeleri, Almanya ve Letonya’ya taşımayı hedefl iyoruz. Orta vadede amacımız, otobüs alanında Avrupa’nın ilk 5 oyuncusu arasında yer almak” açıklamasını yaptı. Otokar’ın yerli sermayeli otobüs markaları arasında en büyük ihracatçı marka olduğunu vurgulayan Erman, Sakarya Arifiye’deki üretim alanlarında yaptıkları yatırımlarla yakın zamanda Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrikası olacaklarını söyledi. Şirket fabrikada özellikle üretim hızını artıracak verimli teknolojilere yatırım yapıyor. Bu yatırımlar 2024’ün mart ayına kadar sürecek.

Satışların %30 elektrikli olacak

Son 4 yılda Avrupa’da dizel otobüs satışları azalırken, alternatif yakıtlı otobüslere yönelik talep önemli oranda arttı. CNG otobüs satışları yüzde 49 artarken elektrikli otobüs satışları bu artışın 3 katı oranında büyüdü. Pazarın dinamiklerini önceden öngörerek Otokar’ın 2010’lu yıllardan bu yana yenilikçi teknolojileri uyguladığını vurgulayan Erman, “Hedefimiz alternatifl i yakıtlı otobüs ailemizi genişleterek tüm ürün gamımızı düşük ve sıfır emisyonlu hale getirmek. Doğuştan sıfır emisyonlu otobüslerimiz, küresel iklim değişikliğinin negatifetkilerini en aza indirmek üzere dönüşüm içerisinde olan Avrupa pazarının ihtiyaçlarını şimdiden karşılamaya hazır. Bu değişim, bizi Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer alma hedefimize taşımada kritik olacak. Bugün tanıttığımız elektrikli araç ailemizin yeni üyeleri ile pazardaki iddiamızı arttırıyoruz. Avrupa dışı pazarlarda ise hem dizel hem de alternatif yakıtlı araç satışlarımız devam edecek” açıklamasını yaptı. Otokar yöneticileri henüz Türkiye’de elektrikli otobüslere ilginin zayıf olduğunu söyledi. Bu konuda en hızlı dönüşümün şehir içi otobüs pazarında olması bekleniyor. Ancak bunun için çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye girmesi gerektiği savunuluyor. Otokar, dış talebe bağlı olarak beş yıl içinde otobüs satışlarının yüzde 30’unun elektrikli modellerden oluşacağını öngörüyor.

Elektrikli ve hidrojenli otobüslerini tanıttı

Otokar, toplantıda yeni Kent otobüs ailesini tanıttı. Kent otobüslerinin halihazırda 10 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluklarıyla CNG, elektrikli ve dizel versiyonlarıyla Avrupa başta olmak üzere pek çok büyükşehirde kullanıldığını belirten Otokar Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta, “Yeni Kent ailesini daha ilk aşamadan alternatif yakıt teknolojilerine uygun olarak tasarladık. Yeni Kent’te konfor ön planda tutuluyor” dedi. Ailenin elektrikli üyesi yeni e-Kent NMC ve LFP teknolojilerine sahip ve 450 kWh ve üzeri kapasitesi arttırılmış bataryalar ile çalışıyor. Şirketin hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip ilk otobüsü olan Kent Hidrojen’de, yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen bir gaz olan hidrojen, araç tepesinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik üretiyor. 12 metrelik alçak tabanlı araç, yüksek yolcu kapasitesi ve geniş iç hacmiyle ferah bir yolculuk vadeden araçta 10 dakikadan kısa sürede dolum yapılabilirken, 600 km üzerinde menzil sunuluyor. Otokar’ın yeni elektriklisi e-Territo, optimum menzili, yüksek performansı, sıfır emisyonu, çok yönlülüğü ve bağımsız ön süspansiyonları ile öne çıkıyor. Aracın Avrupa’nın sıfır emisyonlu bölgelerine girebilecek ender servis araçlarından biri olması hedefleniyor.

“Yerel seçim otobüs satışlarını hareketlendirecek”

İç pazarda satışlara negatif yansıyan en büyük sıkıntının finansmana erişimde yaşanan zorluklar olduğunu ifade eden şirket temsilcileri, buna rağmen Otokar olarak 2022’den daha hareketli bir yıl geçirdiklerini belirtti. Türkiye otobüs satışlarında 14 yıldır lider konumda olduklarını vurgulayan Otokar yöneticileri, “İlk 9 ayda da başarılı bir performans sergiledik ve otobüs satış adetlerimiz şimdiden 2022 yılı toplamını aştı. Pazardaki liderliğimizi sürdürmekte kararlıyız” açıklamasını yaptı. Gelecek yıl yerel seçimlerin belediye otobüsü satışlarını hızlandırması bekleniyor. Otokar temsilcileri, seçimlerden sonrasının ise belirsiz olduğuna işaret ederken, 2024’te iç pazar hedefl erinin 2023’ün üzerine çıkmak olduğunu söyledi.