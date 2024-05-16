Otoyol ve köprülere 4,5 ayda yüzde 182 zam yapıldı

Merkez Bankası geçen hafta yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38 olarak açıklarken hükümetten de zamları bu hedefe göre yapmasını istemişti ancak hükümet dört buçuk ayda otoyol ve köprülere yüzde 182'ye varan oranda zam yaptı.

Sözcü'nün haberine göre, 31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 8,5 TL olan 1 Ocak'ta 15 TL'ye yükseltilen İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki tek yön geçiş ücretleri, dün itibarıyla 24 TL'ye yükseldi. Son zam oranı yüzde 60, dört buçuk aydaki birikimli zam oranı yüzde 182,4 oldu.

31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 19 TL olan ve 1 Ocak 2024'te 35 TL'ye yükseltilen İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti dün itibarıyla 49 TL'ye yükseldi. Son zam oranı yüzde 50, dört buçuk aydaki birikimli zam oranı yüzde 157,9 oldu.

31 Aralık 2023 tarihinde 53 TL olan ve 1 Ocak 2024'te 80 TL'ye yükseltilen Avrasya Tüneli'nde gündüz otomobil geçiş ücreti, bugün itibarıyla 112 TL'ye yükseldi. Son zam oranı yüzde 40, dört buçuk aydaki birikimli zam oranı yüzde 111,3 oldu.

31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 184,5 TL olan ve 1 Ocak 2024'te 290 TL'ye yükseltilen Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş ücreti, dün 399 TL'ye yükseldi. Son zam oranı yüzde 37,6, dört buçuk aydaki birikimli zam oranı yüzde 116,3 oldu.

31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 205 TL olan ve 1 Ocak 2024 tarihinde 295 TL'ye yükseltilen 1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş ücreti de dün 419 TL'ye yükseldi. Son zam oranı yüzde 42, dört buçuk aydaki birikimli zam oranı yüzde 104,4 oldu.