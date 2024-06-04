ÖTV artacak, sigaraya 10 TL'lik zam yolda: En ucuz sigara 66 lira olacak

Son zamanlarda sigaraya peş peşe zam geldi. Asıl zam Temmuz'da gelecek. Sigaranın ÖTV'si kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Fiyatlar en az 10 lira daha artacak. Böylece en ucuz sigara 66 TL'ye yükselecek.

Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuz ayı yaklaşırken yılın ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin yani ÜFE'nin yüzde 17.87 olduğunu gözönüne alınırsa yılın ilk yarısında artışın yüzde 20'nin altında olmayacağı da neredeyse kesin gibi....

Yıllık ÜFE artışı ise yüzde 57.68 seviyesinde. Peki hem yasa emri hem ÜFE artışı gözönüne alınırsa sigara ve alkollü ürünlerde nasıl bir ÖTV ve dolayısıyla fiyat değişikliği olacak? Bu arada Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.

60 liranın altında sigara satışı yasak

Habertürk'te yer alan habere göre Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmayacağı varsayılırsa sigara ve alkol üzerindeki ÖTV Temmuz ayında yüzde 20 oranında artırılacak.

Şu anda sigarada asgari maktu vergi sigara başına 1,4249 lira. 20 sigaralık pakette 28,5 lira yapıyor rakam. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak. Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacak.

Sigaranın vergisinde bir şart daha var. Satış fiyatının yüzde 57'sinin asgari maktu vergiden (34,2 liraya yükseleceğinin varsayıyoruz) daha az olmaması gerekiyor. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Şu anda bu rakam 50 lira ve en düşük sigara fiyatı da 56 lira. 10 liralık vergi artışı direkt yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak.

Yüzde 82 vergi var

66 liralık sigarada 40 lira asgari maktu ve maktu vergi ödeniyor. 66 liralık perakende satış fiyatının 10 lirası da KDV. Böylece üç verginin toplamı 49,1 liraya kadar çıkıyor. 66 liranın 49,1 lirası vergi olunca vergi oranı da yüzde 82.5 olarak hesaplanıyor.