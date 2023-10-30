Oyak Yatırım'ın öz kaynakları 3,1 milyar TL’yi aştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, büyüme ivmesini aralıksız sürdüren Oyak Yatırım'ın başarısında; artan müşteri sayısı, ürün ve hizmet kanalı çeşitliliği ile iştiraklerinin önemli payı bulunuyor.

Söz konusu dönemde, ana ortaklığa düşen net kârı 2022'nin aynı dönemine göre 3 kat artarak 1,25 milyar TL'ye yükselen Oyak Yatırım'ın net komisyon gelirleri 2,4 kat artışla 966 milyon TL’ye, toplam gelirleri ise 3,2 kat artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

İştirakleri Oyak Grup Sigorta'nın yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı başarılı finansal sonuçların yanı sıra geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını 5,2 kat artıran Oyak Portföy, Oyak Yatırım'ın üçüncü çeyrek sonuçlarına olumlu katkı sağladı.

Oyak Grup Sigorta yerli ve uluslararası kurumsal/bireysel müşterilere tüm endüstriyel alanlarda ve özellikli risklerde küresel sigorta ve reasürans çözümleri sunarken, Oyak Portföy fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunuyor.

1982 yılında kurulan Oyak Yatırım, Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesi ile bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterilerine; sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri sunuyor.