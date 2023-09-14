Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,4 milyar dolar azalarak 146,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 828 milyon dolar artarak 9,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 48 milyon doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar doları azalışla 12,7 milyar doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 88 milyon doları artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar doları azalarak 1,2 milyar doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 344 milyon doları azaldığı, tahvil stokunun ise 898 milyon doları azalarak 8,6 milyar doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon doları artışla 5,1 milyar doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 601 milyon doları artışla 1,7 milyar doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar doları artarak 103,8 milyar doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 376 milyon doları artarak 7,9 milyar doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,3 milyar doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,7'sinin doları, %36,5’inin Euro, %2,0’ının Türk lirası ve %2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,0 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %39,2’sinin doları, %36,8’inin Euro, %17,5’inin Türk lirası ve % 6,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 146,3 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %34,9’unu finansal kuruluşların, %65,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,0 milyar doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %75,5’ini finansal kuruluşların, %24,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,4 milyar doları tutarında olduğu gözlenmektedir."