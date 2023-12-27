  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özgür Demirtaş: Nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altına düşecek
Takip Et

Özgür Demirtaş: Nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altına düşecek

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 yılı için açıklanan asgari ücretin nisan ayında 4 kişilik ailenin en düşük aylık masrafı olan açlık sınırının altına düşeceğini öne sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Demirtaş: Nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altına düşecek
Takip Et

Özgür Demirtaş, X Sosyal Medya platformandan asgari ücret artışını değerlendirdi. Demirtaş, enflasyonla mücadelenin çok önemli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Açıklandı.

Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek.

İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli." 

Son dakika… 2024'te asgari ücret 17 bin 2 lira olduSon dakika… 2024'te asgari ücret 17 bin 2 lira olduGündem

 

Yeni asgari ücretle neler değişti

Asgari Ücret Haberleri

Yeni asgari ücretle neler değişti
Bu konularda ilginizi çekebilir
Asgari Ücret