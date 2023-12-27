Özgür Demirtaş: Nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altına düşecek

Özgür Demirtaş, X Sosyal Medya platformandan asgari ücret artışını değerlendirdi. Demirtaş, enflasyonla mücadelenin çok önemli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Açıklandı.

Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek.

İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli."