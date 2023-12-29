Özgür Demirtaş’tan asgari ücret dersi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cem Küçük’ün 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücretin dolar bazlı hesaplamasını çürüttü.

2024 yeni asgari ücreti için günler öncesinden tahminini paylaşan Cem Küçük rakamı tutturan isimler arasında yer alırken, Küçük, X hesabından “Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği.” dedi.

Cem Küçük, TGRT canlı yayınında 2024 asgari ücretin dolar bazındaki hesabına ilişkin şunları söyledi: “Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002'de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti'nin 2004-2005-2006 yıllarında 280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti'nin en iyi dönemiydi 2010'a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin.”

Özgür Demirtaş’tan Cem Küçük’e yanıt

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan ise Cem Küçük’e cevap gecikmedi. Cem Küçük’ün X paylaşımını alıntılayan Demirtaş, “Cem bey o olaya öyle bakılmaz. Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim: 2002 yılında asgari ücret 126 dolardı, Şimdi 578 dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların alabildiği ile şu anki 100 doların alabildiği aynı değil. Dolar enflasyonu var.” diye yazdı.

“Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce Yapmanız gereken şey şu” diyen Özgür Demirtaş şunları yazdı: “fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar.

Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar.

2016'daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük.

Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016'ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Sevgiler.”