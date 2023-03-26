Öztiryakiler'in CEO'su Safa Calayır vefat etti

Makine Yüksek Mühendisi Calayır, Türkiye'nin deneyimli profesyonelleri arasında yer alıyordu. Öztiryakiler Maderi Eşya Sanayi'nden yapılan açıklamada, Safa Calayir için cenaze töreni bugün Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek.

1953 yılında Gerede'de doğan Safa Calayır, 1974 yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Makine Fakültesi'nde master eğitimini tamamlayarak 1976 yılında Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1976-1977 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Ensitütüsü'ne devam etti.

1974 -1980 yılları arasında Çelik Endüstrisi T.A.Ş grubunda işletme mühendisi, işletme müdürü ve fabrika müdürü olarak çalıştı. 1980-1982 yılları arasında Özalçelik A.Ş.'de kurucu ortak ve genel müdür olarak çalıştı. 1982-1990 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda yatırım uzmanı ve yönetici olarak görev yaptı. 1990-1992 yılları arasında Sümerbank Holding'de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak çalıştı. Öztiryakiler Madeni Eşya San.ve Tic.AŞ'de Genel Koordinatörlük ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Son olarak şirkette CEO görevini sürdürüyordu.

Öztiinox - Rusya Ltd.Şti., Öztiryakiler -Blanco Mutfak Ürünleri San.ve Tic.AŞ., Öztiryakiler Dış Tic.A.Ş.'lerinde de kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesiydi.